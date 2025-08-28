Ab diesem Donnerstag können sich die Fans auf neue Folgen von "My Life with the Walter Boys" freuen. Worum geht es in der zweiten Staffel der Netflix-Serie und wer spielt mit?
Die "The Summer I Turned Pretty"-Fans, die derzeit Woche für Woche auf eine neue Folge der Amazon-Serie hinfiebern, können sich die Wartezeit mit einer Netflix-Serie vertreiben: Die zweite Staffel der Coming-of-Age-Serie "Ich und die Walter Boys" (im Original: "My Life with the Walter Boys") ist seit diesem Donnerstag verfügbar.