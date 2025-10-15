Für The Smashing Machine: Christopher Nolan würde Dwayne Johnson den Hauptdarsteller-Oscar geben

Christopher Nolan findet ungewöhnlich deutliche Worte für Dwayne Johnsons Darstellung in "The Smashing Machine". Der "Oppenheimer"-Regisseur bezeichnet die Performance als "herzzerreißend" und prophezeit: "Wir werden dieses Jahr keine bessere Leistung sehen."

Christopher Nolan (55) hat bemerkenswerte Worte über Dwayne Johnson (53) gefunden. Im Podcast "The Director's Cut" der Directors Guild of America geriet der "Oppenheimer"-Regisseur regelrecht ins Schwärmen, als er über Johnsons Performance in "The Smashing Machine" sprach.

"Ich finde es herzzerreißend", sagte Nolan über Johnsons Darstellung des UFC-Kämpfers Mark Kerr (56). Dann legte er noch eine Schippe drauf: "Ich denke, es ist eine unglaubliche Performance. Man wird dieses Jahr keine bessere Leistung sehen - oder in den meisten anderen Jahren." Ginge es nach Nolan, so würde bei den anstehenden Oscars Anfang 2026 also kein Weg an "The Rock" als bester Hauptdarsteller vorbei führen.

Gegenseitige Bewunderung über Jahre

Dabei haben Nolan und Johnson bislang nie zusammengearbeitet. Doch die gegenseitige Wertschätzung besteht schon länger. Nolan hat sich in der Vergangenheit als Fan der "Fast & Furious"-Reihe geoutet, in der Johnson jahrelang mitspielte. Johnson wiederum schwärmte vom "erstaunlichen" Erlebnis, "Oppenheimer" im IMAX-Format zu sehen.

Das Gespräch im Podcast führte Nolan mit Benny Safdie (39), dem Regisseur von "The Smashing Machine". Dabei kam eine amüsante Anekdote ans Licht: Safdie entwickelte sein Projekt ausgerechnet während er selbst als Schauspieler für Nolans "Oppenheimer" vor der Kamera stand. Auch Emily Blunt (42), Johnsons Co-Star in "The Smashing Machine", lernte er bei diesem Dreh kennen.

Casting während der Dreharbeiten

"Ich hörte das Gerücht, dass du, als du eigentlich deinen Text für meinen Film lernen solltest, tatsächlich Leute für deinen Film angeworben hast", scherzte Nolan. "Das war mir damals nicht bewusst, aber es scheint ja großartig für dich funktioniert zu haben." Safdie lachte und bestätigte, dass er Blunt tatsächlich während einer "Oppenheimer"-Fragerunde angesprochen hatte.

Zum Abschluss würdigte Nolan Safdies Werk: "Gratulation zu dem Film. Es ist ein wirklich bemerkenswertes und radikales Werk, das mit der Zeit immer mehr verstanden werden wird. Ich bin sehr stolz, dich zu kennen." In Deutschland läuft "The Smashing Machine" seit dem 2. Oktober im Kino.