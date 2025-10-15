Für The Smashing Machine: Christopher Nolan würde Dwayne Johnson den Hauptdarsteller-Oscar geben

Christopher Nolan findet ungewöhnlich deutliche Worte für Dwayne Johnsons Darstellung in "The Smashing Machine". Der "Oppenheimer"-Regisseur bezeichnet die Performance als "herzzerreißend" und prophezeit: "Wir werden dieses Jahr keine bessere Leistung sehen."
Christopher Nolan (55) hat bemerkenswerte Worte über Dwayne Johnson (53) gefunden. Im Podcast "The Director's Cut" der Directors Guild of America geriet der "Oppenheimer"-Regisseur regelrecht ins Schwärmen, als er über Johnsons Performance in "The Smashing Machine" sprach.