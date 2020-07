1 Blumen für den neuen Mitarbeiter Saliou Gueye (rechts): OB Fritz Kuhn hat dem 52-Jährigen zur Wahl durch den Gemeinderat gratuliert. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Wenn Gerhard Hanus Ende September geht, wird wieder ein Mann das Bezirksamt Zuffenhausen leiten. Saliou Gueye setzte sich bei der Wahl im Gemeinderat gegen zwei Mitbewerberinnen durch. Der Familienvater wurde in Afrika geboren – und ist schon lange in Deutschland daheim.

Stuttgart - Der Stadtbezirk Zuffenhausen bekommt wieder einen Bezirksvorsteher, keine Bezirksvorsteherin. Bei der Wahl am Donnerstagabend hat sich Saliou Gueye gegen zwei Mitbewerberinnen durchgesetzt, von denen eine den Stadträten in Erinnerung gerufen hatte, dass sie diesmal die Chance hätten, eine Frau an die Spitze des Bezirksamtes in Zuffenhausen zu bringen.

Der 52-jährige Gueye, im Senegal geboren und seit langem in Europa und in Deutschland daheim, erhielt 33 von 58 Stimmen. 23 Gemeinderatsmitglieder sprachen sich für Karin Buschkühl (53) aus, die seit Juni 2017 in Zuffenhausen als stellvertretende Bezirksvorsteherin arbeitet. Cellestina Nieter (58), die im städtischen Baurechtsamt tätig ist und mit der Zweckentfremdung von Wohnraum befasst ist, ging bei der Wahl leer aus. Zwei Stimmberechtigte enthielten sich.

Sieg schon in der ersten Runde

Gueye obsiegte schon im ersten Wahlgang, weil er die absolute Mehrheit von mindestens 30 Stimmen erreichte. Er hat Raumplanung an der Universität Dortmund studiert und das Studium als Diplom-Ingenieur abgeschlossen. Dann machte er den European Master Degree in Humanitarian Assistance an der Universität Louvain-La-Neuve in Brüssel. Nach einer Station als Jugendbegleiter bei der Stadt Dortmund arbeitete er 2001 bis 2002 als Referent in der Afrika-Abteilung der Konrad-Adenauer-Stiftung. Es folgten Stationen als Mitarbeiter im Referat Migration bei der Arbeiterwohlfahrt Schleswig-Holstein und als Quartiermanager in der Neckarstadt West bei der Stadt Mannheim. Von 2007 bis 2013 war er Beauftragter für Integration und Migration bei der Stadt Ludwigsburg, von 2013 bis 2016 Leiter der Koordinierungsstelle „Internationale Stadt“ bei der Stadt Ulm. 2016 leitete er den Fachbereich Soziales, Bürgerschaftliches Engagement und Familien bei der Stadt Schorndorf. Seit November 2016 ist Gueye Leiter der Stabstelle Kommunale Entwicklungszusammenarbeit bei der Stadt Ludwigsburg.

Bei seiner Bewerbungsrede sagte Gueye, die Anliegen, Interessen und Ideen der Zuffenhäuserinnen und Zuffenhäuser werde er in den Mittelpunkt seiner Tätigkeit stellen. Er wolle die Menschen im Stadtbezirk emotional erreichen und sich im Sinne eines friedlichen Miteinanders für alle engagieren, ganz gleich, welchem Geschlecht, welcher Religion oder Nationalität sie angehören und wie alt sie seien. Zudem möchte er Handel und Wirtschaft stärken, sich für attraktive Geschäfte in der Unterländer Straße einsetzen. Dass sich dort nun Woolworth niederlasse, sei eine gute Nachricht. Gueye denkt an eine Homepage des Bezirkes, die in mehreren Sprachen gehalten ist. Der Bezirk mit Menschen unterschiedlicher Herkunft und Sprachen habe ein besonderes Flair.

Gueye wird Gerhard Hanus nachfolgen, der zum 1. Oktober 2020 in den Ruhestand geht.