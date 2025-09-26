Für Staatsangehörige und Einwohner: Großbritannien will irreguläre Migration mit digitalem Ausweis eindämmen

Nach Angaben von Premierminister Keir Starmer soll der neue digitale Ausweis helfen, „illegale Beschäftigung zu bekämpfen“, aber auch die Nutzung staatlicher Dienste erleichtern.
In Großbritannien soll es bald einen neuen digitalen Ausweis geben, der nach Angaben von Premierminister Keir Starmer bei der Eindämmung irregulärer Migration helfen soll. Es gehe darum, „illegale Beschäftigung zu bekämpfen“, erklärte Starmer am Freitag. Gleichzeitig solle der digitale Ausweis „der großen Mehrheit der Menschen die Nutzung wichtiger staatlicher Dienste erleichtern“. Als Beispiele nennt die Regierung etwa die Beantragung von Führerscheinen oder Sozialleistungen.