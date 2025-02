Für Singles und Pärchen: Filme und Serien zum Valentinstag

Ob Single, frisch verliebt oder glücklich in einer Langzeitbeziehung, zum Valentinstag am 14. Februar freuen sich viele Menschen über die Extraportion Romantik. Zum Film-Date, beim Mädelsabend oder auch für sich eingekuschelt auf der Couch sorgt der richtige Liebesfilm für die passende Stimmung.

Auch wenn sich gerade bei Romanzen oft die Geister scheiden, ist die Auswahl doch groß genug, dass jeder fündig werden sollte, zumal sich das Angebot auch stetig erweitert.

Große Gefühle mit einer Prise Humor

Der Streifen "Crazy, Stupid, Love" mit Ryan Gosling (44) und Emma Stone (36) ist keine typische Schnulze. Gosling gibt als Womanizer Jacob dem frisch getrennten Familienvater Cal (Steve Carell, 62) Flirttipps. Währenddessen verliebt er sich jedoch ungeahnt in dessen älteste Tochter (Stone). Eine herrlich erfrischende Komödie, die sich inzwischen zu einem waschechten Klassiker entwickelt hat.

Auch "Silver Linings" mit Bradley Cooper (50) und Oscarpreisträgerin Jennifer Lawrence (34) in den Hauptrollen ist keine typische Liebeskomödie. Pat (Cooper) will nach seiner Entlassung aus einer psychiatrischen Klinik seine Exfrau zurück erobern. Als er die junge Witwe Tiffany (Lawrence) trifft, entwickelt sich zwischen den beiden eine schräge Freundschaft, aus der noch mehr werden soll. Der Film schafft es auf originelle Weise, Humor mit starken Emotionen und der psychischen Labilität der beiden Hauptfiguren zu vereinen.

"Stolz und Vorurteil" von Jane Austen (1775-1817) ist nicht nur ein Buchklassiker zum Schmachten. Auch die gleichnamige Verfilmung von 2005 lässt die Herzen höherschlagen. Die Familie Bennet hat fünf Töchter und will diese unbedingt an gute Männer verheiraten. Lizzie (Keira Knightley, 39) träumt von einer Liebesheirat, fürchtet jedoch, nie den richtigen Mann zu finden. Doch dann tritt der mysteriöse Mr. Darcy (Matthew Macfadyen, 50) in ihr Leben.

Frisches Rom-Com-Futter mit alten und neuen Mustern

Vor mehr als 200 Jahren setzte Jane Austin mit dieser Liebesgeschichte einen Trend, der sich bis heute großer Beliebtheit erfreut. Zahlreiche Liebeskomödien erzählen von Paaren, die sich erst nicht leiden können, bevor sie sich unsterblich ineinander verlieben.

So ergeht es auch Bea (Sydney Sweeney, 27) und Ben (Glenn Powell, 36) in "Wo die Lüge hinfällt", der im vergangenen Jahr erschien. Nach einer süßen ersten Begegnung und einer unschuldigen gemeinsamen Nacht begegnen sie sich Monate später wieder und haben für den jeweils anderen nichts als Verachtung übrig. Der Grund ist - wie so oft - ein Missverständnis. Für die Hochzeit von Beas Schwester und Bens bester Freundin müssen sie sich aber zusammenreißen.

Eine ernsthaftere Liebesgeschichte erzählt der neue Amazon-Prime-Film "Als du mich sahst" mit Anne Hathaway (42). Die Oscarpreisträgerin spielt darin die 40-jährige Solène, die ihre Teenagertochter zum Coachella-Musikfestival begleitet. Dort trifft sie den 24-jährigen Sänger einer Boyband Hayes Campbell (Nicholas Galitzine, 30). Sie fühlen sich auf Anhieb zueinander hingezogen. Doch ihrer Liebe steht mehr als nur ein Altersunterschied von 16 Jahren im Weg.

Hier scheint sich ein neuer Trend abzuzeichnen. Denn 2024 sind noch zwei weitere Filme erschienen, in denen sich eine Frau in einen jüngeren Mann verliebt. In "A Family Affair" verliebt sich Nicole Kidman (57) in den Chef (Zac Efron, 37) ihrer Tochter (Joey King, 25). Laura Dern (58) und Liam Hemsworth (35) lernen sich in "Lonely Planet - Liebe in Marokko" bei einem Schreib-Retreat kennen und lieben.

Für den romantischen Serienmarathon

Wenn ein Film nicht genug ist, muss vielleicht ein kleiner Serienmarathon her: "Nobody Wants This" eignet sich hervorragend, um alle zehn Folgen der ersten Staffel am Stück zu schauen. Die Netflix-Serie erzählt die Geschichte von Sex-Podcasterin Joanne (Kristen Bell, 44) und dem frisch getrennten Rabbi Noah (Adam Brody, 45). Zwischen den beiden fliegen die Funken, obwohl zwei Welten aufeinandertreffen. Die Netflix-Serie umschifft gekonnt etwaige Klischeefallen, thematisiert ernste Widrigkeiten und Hürden der frischen Liebe und punktet dabei mit Charme und Witz. Eine zweite Staffel ist bereits angekündigt.

In der Miniserie "The Flatshare" teilen sich Tiffany (Jessica Brown-Findlay, 35) und Leon (Anthony Welsh, 41) das Bett, obwohl sie sich noch nie begegnet sind. Während die Autorin das Londoner Apartment nachts bewohnt, gehört es tagsüber dem Krankenpfleger, der eine Nachtschicht nach der anderen schiebt. Über Botschaften auf Haftnotizzetteln entwickeln die beiden eine Freundschaft und bald auch mehr. Als Tiffanys Exfreund beschließt, sie zurückzuwollen, wird es kompliziert. "The Flatshare" basiert lose auf dem gleichnamigen Roman der britischen Autorin Beth O'Leary (32), der in Deutschland unter dem Titel "Love To Share - Liebe ist die halbe Miete" erschienen ist. Trotz einiger Abweichungen trifft die Serie bei Paramount+ den Kern der Geschichte und überzeugt mit einem authentischen sowie liebenswerten Figuren-Ensemble.

Der perfekte Filmabend für Singles

Die Trennungswunden sind noch ganz frisch? Dann ist Tom Hansen (Joseph Gordon-Levitt, 43) in "(500) Days of Summer" der Richtige! Der liebenswert leidende Hauptcharakter wurde gerade von Summer (Zooey Deschanel, 45) verlassen und versucht, in hinreißenden 95 Minuten und mit fabelhaftem Filmsoundtrack, über eine große Liebe hinweg zu kommen. Ein Gefühl der Hoffnung ist nach der Indie-Romanze garantiert!

Besonders bei Singles erfreut sich die "Bridget Jones"-Reihe großer Beliebtheit. Mit ihrer herrlich ehrlichen Art und ihren merkwürdigen Angewohnheiten hat sich Bridget (Renée Zellweger, 55) in die Herzen eines Millionenpublikums gespielt. Der Valentinstag ist ein guter Zeitpunkt, die Reihe noch einmal anzusehen, bevor am 27. Februar der vierte Film "Bridget Jones - Verrückt nach ihm" in den Kinos anläuft.