Für Singles, Paare und alles dazwischen: Die besten Filme und Serien zum Valentinstag

Der Valentinstag ist nicht nur für frischverliebte Turteltauben da. Diese Filme und Serien zeigen, wie vielseitig Liebe erzählt werden kann - von wunderschönem Herzschmerz bis zu Romantik pur.

Glücklich verliebt, frisch getrennt oder einfach nur ein Fan von Romantik und dem Valentinstag? Der Tag der Liebe am 14. Februar eignet sich wie kaum ein anderer, um die heimische Videothek oder die Streamingangebote nach Filmen und Serien zu durchforsten, die berühren, das Miteinander feiern und auf liebenswerte oder tragische Weise zwischenmenschliche Beziehungen ins Zentrum rücken.

Der perfekte Filmabend für Singles Die Trennungswunden sind noch ganz frisch? Dann ist Tom Hansen (Joseph Gordon-Levitt) in "(500) Days of Summer" der Richtige. Der liebenswert leidende Hauptcharakter wurde gerade von Summer (Zooey Deschanel) verlassen und versucht in hinreißenden 95 Minuten und mit fabelhaftem Filmsoundtrack, über eine große Liebe hinwegzukommen. Ein Gefühl der Hoffnung ist nach der Indie-Romanze garantiert!

Besonders bei Singles erfreut sich die "Bridget Jones"-Reihe großer Beliebtheit. Mit ihrer herrlich ehrlichen Art und ihren merkwürdigen Angewohnheiten hat sich Bridget (Renée Zellweger) in die Herzen eines Millionenpublikums gespielt. Der Valentinstag ist ein guter Zeitpunkt, die Reihe noch einmal anzusehen, die dank "Bridget Jones - Verrückt nach ihm" inzwischen schon vier Teile umfasst.

Liebe und Humor gehen oft Hand in Hand

Der Streifen "Crazy, Stupid, Love" mit Ryan Gosling und Emma Stone ist keine typische Schnulze. Gosling gibt als Womanizer Jacob dem frisch getrennten Familienvater Cal (Steve Carell) Flirttipps. Währenddessen verliebt er sich jedoch ungeahnt in dessen älteste Tochter (Stone). Eine herrlich erfrischende Komödie, die sich inzwischen zu einem waschechten Klassiker entwickelt hat.

Auch "Silver Linings" mit Bradley Cooper und Oscarpreisträgerin Jennifer Lawrence in den Hauptrollen ist keine typische Liebeskomödie. Pat (Cooper) will nach seiner Entlassung aus einer psychiatrischen Klinik seine Ex-Frau zurückerobern. Als er die junge Witwe Tiffany (Lawrence) trifft, entwickelt sich zwischen den beiden eine schräge Freundschaft, aus der noch mehr werden soll. Der Film schafft es auf originelle Weise, Humor mit starken Emotionen und der psychischen Labilität der beiden Hauptfiguren zu vereinen.

"Stolz und Vorurteil" von Jane Austen ist nicht nur ein Buchklassiker zum Schmachten. Auch die gleichnamige Verfilmung von 2005 lässt die Herzen höherschlagen. Die Familie Bennet hat fünf Töchter und will diese unbedingt an gute Männer verheiraten. Lizzie (Keira Knightley) träumt von einer Liebesheirat, fürchtet jedoch, nie den richtigen Mann zu finden. Doch dann tritt der mysteriöse Mr. Darcy (Matthew Macfadyen) in ihr Leben.

Für den romantischen Serienmarathon

Wenn ein Film nicht genug ist, muss vielleicht ein kleiner Serienmarathon her: "Nobody Wants This" eignet sich hervorragend, um alle Folgen der beiden Staffeln am Stück zu schauen. Die Netflix-Serie erzählt die Geschichte von Sex-Podcasterin Joanne (Kristen Bell) und dem frisch getrennten Rabbi Noah (Adam Brody). Zwischen den beiden fliegen die Funken, obwohl zwei Welten aufeinandertreffen. Die Netflix-Serie umschifft gekonnt etwaige Klischeefallen, thematisiert ernste Widrigkeiten und Hürden der frischen Liebe und punktet dabei mit Charme und Witz. Eine dritte Staffel ist bereits angekündigt.

In der Miniserie "The Flatshare" teilen sich Tiffany (Jessica Brown-Findlay) und Leon (Anthony Welsh) das Bett, obwohl sie sich noch nie begegnet sind. Während die Autorin das Londoner Apartment nachts bewohnt, gehört es tagsüber dem Krankenpfleger, der eine Nachtschicht nach der anderen schiebt. Über Botschaften auf Haftnotizzetteln entwickeln die beiden eine Freundschaft und bald auch mehr. Als Tiffanys Ex-Freund beschließt, sie zurückzuwollen, wird es kompliziert. "The Flatshare" basiert lose auf dem gleichnamigen Roman der britischen Autorin Beth O'Leary, der in Deutschland unter dem Titel "Love To Share - Liebe ist die halbe Miete" erschienen ist. Trotz einiger Abweichungen trifft die Serie bei Paramount+ den Kern der Geschichte und überzeugt mit einem authentischen sowie liebenswerten Figuren-Ensemble.

Neue Liebe statt aufgewärmter Romanze?

Oder sind abseits all dieser Klassiker ausnahmsweise neuer Herzschmerz und frische Schmetterlinge im Bauch gefragt? Dann lohnt sich ein Blick auf einige Leinwand-Romanzen des vergangenen Jahres, etwa "A Big Bold Beautiful Journey" mit Colin Farrell, Margot Robbie und jeder Menge Fantasie. Von einer komplizierten Dreiecksbeziehung erzählt derweil der Film "Was ist Liebe wert - Materialists" mit Pedro Pascal, Chris Evans und Dakota Johnson in den Hauptrollen. Der Film selbst hat drei Eckpfeiler: Romantik, Humor und Tragik.

Bei den Serien dürfen natürlich die zwei verliebten Eishockeyspieler aus "Heated Rvialry" nicht am Valentinstag fehlen. Wer die Serie bereits kurz zuvor durchgebinged hat und neuen Liebesstoff braucht, könnte sich die südkoreanische Serie "When Life Gives You Tangerines" einverleiben. Sie spielt Mitte des 20. Jahrhunderts und handelt von einer jungen Frau aus ärmlichen Verhältnissen, die davon träumt, eine erfolgreiche Poetin zu sein.