Für Singles, Paare und alles dazwischen: Die besten Filme und Serien zum Valentinstag

Der Valentinstag ist nicht nur für frischverliebte Turteltauben da. Diese Filme und Serien zeigen, wie vielseitig Liebe erzählt werden kann - von wunderschönem Herzschmerz bis zu Romantik pur.
Glücklich verliebt, frisch getrennt oder einfach nur ein Fan von Romantik und dem Valentinstag? Der Tag der Liebe am 14. Februar eignet sich wie kaum ein anderer, um die heimische Videothek oder die Streamingangebote nach Filmen und Serien zu durchforsten, die berühren, das Miteinander feiern und auf liebenswerte oder tragische Weise zwischenmenschliche Beziehungen ins Zentrum rücken.