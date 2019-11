1 Kleine Brottüten eignen sich hervorragend für einen DIY-Adventskalender Foto: YesPhotographers/Shutterstock.com

Der 1. Dezember steht fast der Tür. All diejenigen, die noch auf der Suche nach Ideen für einen selbstgebastelten Adventskalender sind, finden hier Inspiration.

Der 1. Dezember steht unmittelbar vor der Tür und was eignet sich besser zum weihnachtlichen Einstimmen als ein selbstgemachter Adventskalender? Jahr für Jahr stellt sich dabei die gleiche Frage: Womit soll das gute Do-it-yourself-Stück befüllt werden? Hier gibt es ein paar Inspirationen, die sowohl für Ihn als auch für Sie geeignet sind.

Zum Naschen und Genießen

1. Tasse:

2. Tee:

3. Heiße Schokolade:

4. Backmischung:

5. Selbstgemachte Lebkuchen:

6. Karamellisierte Nüsse:

Beauty für Mann und Frau

7. Handcreme:

8. Lippenbalsam:

9. Sonnencreme:

10. Massage-Öl:

Das hält warm

11. Kuschelige Socken:

12. Mütze, Schal, Handschuhe:

13. Duftkerzen:

14. Handwärmer:

Für die Unterhaltung

15. Kleines Gesellschaftsspiel:

16. Rätselheft:

17. Handy-Hülle:

18. Glückslose:

19. Buch:

20. Weihnachtsbaumkugel:

Nicht zu vergessen: Etwas persönliches

21. Liebes - oder Freundschaftsarmband:

22. Gutschein:

23. Kleine Liebes- oder Freundschaftsbriefe:

24. Gemeinsames Foto:

