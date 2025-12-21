Für sie ist der Schlussstrich endgültig: Daniel Aminati will um seine Ehe kämpfen

Nach der überraschenden Trennung von Patrice und Daniel Aminati kommen nun weitere Details ans Licht. Während er von einer harmonischen Ehe schwärmt, zeichnet sie ein völlig anderes Bild.
Die Nachricht von der Trennung bei Daniel Aminati (52) und seiner Ehefrau Patrice (30) erschütterte vergangene Woche die Fans. Hinter den Kulissen offenbart sich ein offenbar tiefer Graben zwischen den Eheleuten: Während der TV-Moderator immer noch an die große Liebe glaubt und öffentlich um seine Ehe kämpft, scheint für seine schwerkranke Noch-Ehefrau der Entschluss endgültig festzustehen. Sie machte die Trennung vergangene Woche auf Instagram öffentlich.