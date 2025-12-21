Für sie ist der Schlussstrich endgültig: Daniel Aminati will um seine Ehe kämpfen

Nach der überraschenden Trennung von Patrice und Daniel Aminati kommen nun weitere Details ans Licht. Während er von einer harmonischen Ehe schwärmt, zeichnet sie ein völlig anderes Bild.

Die Nachricht von der Trennung bei Daniel Aminati (52) und seiner Ehefrau Patrice (30) erschütterte vergangene Woche die Fans. Hinter den Kulissen offenbart sich ein offenbar tiefer Graben zwischen den Eheleuten: Während der TV-Moderator immer noch an die große Liebe glaubt und öffentlich um seine Ehe kämpft, scheint für seine schwerkranke Noch-Ehefrau der Entschluss endgültig festzustehen. Sie machte die Trennung vergangene Woche auf Instagram öffentlich.

Für Daniel Aminati kam das Ehe-Aus nach sieben gemeinsamen Jahren völlig überraschend und "aus dem Nichts". "Es gab keine konkrete Auseinandersetzung, es flog kein Porzellan", so Aminati gegenüber der "Bild am Sonntag". "Wir haben seit Jahren alles gemeinsam gemacht. Privat und auch vieles beruflich."

Patrice Aminati widerspricht Darstellung von Noch-Ehemann Daniel

Patrice widerspricht dieser Darstellung im Interview deutlich. Sie erklärt: "Das ist seine Idealvorstellung von einer Beziehung, die so, leider, nicht stattgefunden hat". Trotz jahrelanger professioneller Hilfe durch Mediatoren und Psychologen sei es ihnen nicht gelungen, eine gemeinsame Sprache, Tagesabläufe oder Traditionen zu finden.

Die 30-Jährige betont zudem, dass der Schritt für Daniel nicht überraschend gekommen sein kann, da sie ihn bereits mehrfach vorgewarnt habe. "Es kann ihn nicht überrascht haben", sagt sie.

"Halte den Druck nicht mehr aus"

Die schwere Krebserkrankung von Patrice, die sich derzeit in palliativer Behandlung befindet, hat die Dynamik des Paares massiv belastet. Laut Patrice waren ständige Diskussionen und Streitigkeiten ausschlaggebend für ihren Auszug. "Ich musste mich trennen, weil ich den Druck nicht mehr aushalte", begründet die 30-Jährige ihren Entschluss.

Ein Vertrauter ergänzt, dass Patrice zunehmend darunter litt, dass ihre Gesundheit ständig im Fokus stand: "Patrice will leben, nicht krank sein". Um ihre verbleibende Kraft gezielt für sich und die gemeinsame Tochter einzusetzen, entschied sie sich für ein Leben auf eigenen Füßen.

Ein trauriges Weihnachtsfest steht bevor

Daniel Aminati, der gerade von Dreharbeiten aus der Dominikanischen Republik zurückgekehrt ist, möchte die Hoffnung dennoch nicht aufgeben. "Natürlich kämpfe ich um meine Ehe. Patrice ist meine Traumfrau. Auch wenn ich sie gerade nicht wiedererkenne", zitiert ihn die "Bild am Sonntag". Er plant, am zweiten Weihnachtsfeiertag nach Dresden zu reisen, um seine Tochter zu sehen, für die er dort bereits ein neues Kinderzimmer einrichtet.

Während Daniel Aminati sich eine Versöhnung wünscht, liegt der Fokus von Patrice Aminati allein darauf, zum Wohl des Kindes eine "freundschaftliche Elternbeziehung" aufzubauen.

Die beiden hatten im April 2022 geheiratet, die gemeinsame Tochter Charly kam im August desselben Jahres zur Welt.