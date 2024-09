Für seinen Sohn: Nico Santos veröffentlicht Song auf Deutsch

Gute Neuigkeiten von Familie Santos: Nachdem Nico Santos (31) im Sommer Vater eines Sohnes wurde, steht nun eine weitere Neuerscheinung ins Haus. Wie der Sänger in einem Interview mit Radio Energy verriet, veröffentlicht er im Oktober zwei neue Songs - einen auf Englisch, einen auf Deutsch. Damit macht er nicht nur seinen Sohn glücklich, sondern auch viele Fans.

"Einen Monat unterwegs zu sein, wird eine Challenge"

Die Geburt seines Sohnes diesen Sommer hat das Leben von Hit-Sänger Nico Santos erwartungsgemäß nicht nur auf den Kopf gestellt. Sie hat bei ihm offenbar auch zu neuen Kreativschüben geführt, wie er in dem Interview verrät. Ab Ende Oktober geht es für Santos auf Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz: "Jetzt einen Monat unterwegs zu sein, wird wahrscheinlich eine Challenge. Wenn ich früher auf Tour war, dann war ich halt weg. Jetzt geht's sofort wieder nach Hause. Auch wenn das dann mehr Fliegen oder mehr Fahren bedeutet, für die paar Stunden lohnt es sich auf jeden Fall." Dort warten sein kleiner Sohn und seine Ehefrau Aileen (32), die er 2022 auf seiner Wahl-Insel Mallorca heiratete.

Lesen Sie auch

Fans freuen sich auf Santos auf Deutsch

Santos freut sich aber nicht nur auf die Herausforderungen der neuen Tour, sondern auch auf zwei neue Songs. Und die haben es in sich: Im Oktober will er neben einem englischen Song auch einen neuen Titel auf Deutsch veröffentlichen. Dass er deutsch singt, ist für Santos zwar nicht ganz neu. Seine Chart-Hits wie "Rooftop" lieferte der gebürtige Bremer jedoch regelmäßig in englischer Sprache ab. Wie herzergreifend Santos auch in seiner Muttersprache klingen kann, wissen seine Fans etwa aus dem Vox-Format "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert". Dort coverte er unter anderem Hits von Lea (32), Selig oder Silbermond. Außerdem sang er auch schon als Feature für Rapper Kool Savas und auf dem Kinder-Sampler "Giraffen-Affen 6" in deutscher Sprache.