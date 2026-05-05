Darren Aronofsky wird beim Locarno Film Festival mit dem Pardo d'Onore ausgezeichnet. Der als "Visionär" gefeierte Regisseur nimmt den Preis am 14. August entgegen und präsentiert zwei seiner prägenden Werke.

Darren Aronofsky (57) wird im Sommer beim Locarno Film Festival ausgezeichnet. Medienberichten zufolge erhält der Regisseur den Honorary Leopard, auch bekannt als Pardo d'Onore. Das Festival bezeichnete Aronofsky als "Visionär" und kündigte an, dass er die Auszeichnung am Freitag, dem 14. August, auf der Piazza Grande in Locarno entgegennehmen wird. Zudem präsentiert Aronofsky im Rahmen des Festivals zwei seiner Werke: "The Fountain" aus dem Jahr 2006 sowie "Mother!" von 2017.

Das Festival würdigte Aronofskys Filmographie und hob seine besondere Stellung im zeitgenössischen Kino hervor. "Mit epochalen Filmen wie "Pi", "Requiem for a Dream", "The Wrestler" und vielen mehr hat sich Darren Aronofsky einen Platz im zeitgenössischen Kino erobert, der sich einer einfachen Kategorisierung entzieht", betonte das Filmfestival. "Mal provokativ, mal spirituell, loten seine Filme seit mehr als einem Vierteljahrhundert die Grenzen von Glauben, Begierde und Besessenheit aus."

Große Namen bereits geehrt

Giona A. Nazzaro, künstlerischer Leiter des Festivals, betonte: "Als Autor, der die schiere Kraft der Kreativität, Erfindungsgabe und Kühnheit zu seinem Markenzeichen gemacht hat, hat Darren Aronofsky es nie versäumt, Konventionen und Erwartungen in Frage zu stellen und er hat auch nie versucht, einfach nur dem Publikum oder der Branche zu gefallen."

Zugleich habe Aronofsky als Filmemacher ein unverwechselbares Werk geschaffen, ergänzte Nazzaro. Heute werde das Adjektiv "aronofskianisch" verwendet, um einen zutiefst persönlichen und unkonventionellen Stil zu beschreiben.

Der Pardo d'Onore wird seit 2017 vergeben. Zu den bisherigen Preisträgern gehören unter anderem Bernardo Bertolucci, Abbas Kiarostami, Werner Herzog, Agnès Varda und Jane Campion. Im vergangenen Jahr wurde Alexander Payne ausgezeichnet. Die 79. Ausgabe des Locarno Film Festivals findet vom 5. bis 15. August statt.