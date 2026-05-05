Darren Aronofsky wird beim Locarno Film Festival mit dem Pardo d'Onore ausgezeichnet. Der als "Visionär" gefeierte Regisseur nimmt den Preis am 14. August entgegen und präsentiert zwei seiner prägenden Werke.
Darren Aronofsky (57) wird im Sommer beim Locarno Film Festival ausgezeichnet. Medienberichten zufolge erhält der Regisseur den Honorary Leopard, auch bekannt als Pardo d'Onore. Das Festival bezeichnete Aronofsky als "Visionär" und kündigte an, dass er die Auszeichnung am Freitag, dem 14. August, auf der Piazza Grande in Locarno entgegennehmen wird. Zudem präsentiert Aronofsky im Rahmen des Festivals zwei seiner Werke: "The Fountain" aus dem Jahr 2006 sowie "Mother!" von 2017.