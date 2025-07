Karl Lagerfeld (1933-2019) ist vor rund sechs Jahren im Alter von 85 Jahren verstorben und hinterließ eine trauernde Modewelt. Am 1. Juli ist eine frühere Villa des Modezaren im französischen Louveciennes versteigert worden - für ein Mindestgebot von 4.685.000 Euro.

Das frühere Jagdschloss in Louveciennes liegt rund 20 Kilometer westlich von Paris und besteht aus einem Haupthaus und Nebengebäuden mit rund 600 Quadratmetern Wohnfläche. Im Immobilieninserat wird es als "schönes neoklassizistisches bürgerliches Herrenhaus" beschrieben. Zudem gebe es einen Pool mit Poolhaus, einen Tennisplatz, zwei Gästehäuser, einen einst als Atelier genutzten Raum, eine hauseigene Bibliothek und einen Aufzug über alle Etagen. Auch einen Weinkeller soll es dort geben.

Lagerfeld soll in der Villa nur eine Nacht geschlafen haben

Laut des Fernsehmagazins "Brisant" soll Karl Lagerfeld in der Villa selbst nur eine Nacht verbracht haben. Vor rund drei Jahren wurde das liebevoll renovierte Anwesen laut "Bild"-Zeitung an einen Investoren verkauft und landete jetzt in einer Auktion. Der Käufer ist unbekannt.

Ein Pariser Apartment des ehemaligen Chefdesigners von Chanel war bereits im letzten Jahr unter den Hammer gekommen. In nur 19 Minuten sei die 260 Quadratmeter große Wohnung Lagerfelds, die laut "Brisant" ursprünglich auf 5,3 Millionen Euro geschätzt worden war, für rund das Doppelte an einen neuen Besitzer gegangen. Karl Lagerfeld lebte in der Wohnung, die er Berichten zufolge in einem futuristischen Stil gestalten ließ, etwa zehn Jahre. Der Modeschöpfer starb am 19. Februar 2019 im Alter von 85 Jahren in Paris. Die Stadt ist eng mit seiner Karriere verbunden.