Gabrielle Union und Michele Morrone stehen gemeinsam für eine romantische Komödie vor der Kamera. Der Film "Blame It On Rome" wird derzeit in der italienischen Hauptstadt für Prime Video gedreht. Francesco Carrozzini führt Regie.

US-Star Gabrielle Union (53) und ihr italienischer Kollege Michele Morrone (35) verlieben sich für Prime Video vor der Kamera. Die beiden Schauspieler drehen derzeit in der italienischen Hauptstadt die romantische Komödie "Blame It On Rome", wie das Branchenmagazin "Deadline" berichtet.

Die Produktion in der Ewigen Stadt läuft bereits auf Hochtouren. Regie führt der italienische Filmemacher Francesco Carrozzini (43), bekannt für die Netflix-Serie "Supersex". Carrozzini ist mit Bee Shaffer (37) verheiratet, Tochter der ehemaligen "Vogue"-Chefredakteurin Anna Wintour (76). Das Drehbuch stammt von Kirsten "Kiwi" Smith (50) und Jessica O'Toole (34).

Darum geht's in dem Liebesfilm

Die Handlung verspricht romantische Momente und jede Menge Humor: Union spielt Billie, eine ehrgeizige Kunstmanagerin aus New York, die nach Rom reist, um ein wertvolles Gemälde zu erwerben. Doch als ihr Verlobter zugibt, in eine andere Frau verliebt zu sein, gerät Billies Leben aus den Fugen. Sie vermasselt den Deal und verliert ihren Job.

Statt nach Hause zurückzukehren, beschließt Billie, in Rom zu bleiben - entschlossen, endlich das Leben zu genießen. Zwischen Cocktails, waghalsigen Abenteuern und einer Reihe von Dates lernt sie, im Moment zu leben. Bis sie entdeckt, dass sie schwanger ist. Da Billie nicht weiß, wer der Vater ist, engagiert sie den Privatdetektiv Tommaso, gespielt von Morrone. Gemeinsam durchstreifen sie Rom, um das Vaterschaftsrätsel zu lösen. Dabei kommen sich die beiden näher.

Sowohl Union als auch Morrone haben bereits mit Prime Video zusammengearbeitet. Die 53-Jährige war kürzlich in der Amazon-Komödie "Space Cadet" zu sehen. Der italienische Schauspieler Morrone wurde durch die Netflix-Produktion "365 Days" international bekannt. Erst kürzlich stand er für Paul Feigs (63) Amazon-Sequel "Another Simple Favor" vor der Kamera.