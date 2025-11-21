Gabrielle Union und Michele Morrone stehen gemeinsam für eine romantische Komödie vor der Kamera. Der Film "Blame It On Rome" wird derzeit in der italienischen Hauptstadt für Prime Video gedreht. Francesco Carrozzini führt Regie.
US-Star Gabrielle Union (53) und ihr italienischer Kollege Michele Morrone (35) verlieben sich für Prime Video vor der Kamera. Die beiden Schauspieler drehen derzeit in der italienischen Hauptstadt die romantische Komödie "Blame It On Rome", wie das Branchenmagazin "Deadline" berichtet.