Für Preisverleihung: Königin Camilla empfängt Geri Halliwell-Horner im Palast

Königin Camilla ehrt im Palast junge Schreibtalente - und mit dabei ist erneut "Ginger Spice" Geri Halliwell-Horner, die sich seit Jahren für Leseförderung und Alphabetisierung einsetzt.
Königin Camilla (78) hat im St James's Palace die Preisverleihung der The Queen's Commonwealth Essay Competition ausgerichtet und dabei junge Nachwuchsautorinnen und -autoren aus aller Welt ausgezeichnet. Zu den prominenten Gästen, die die Gewinnertexte und Zweitplatzierten vorlasen, gehörten die Musikerin Joan Armatrading (74), die renommierte Kinderbuchautorin Dame Jacqueline Wilson (79) - und wie bereits vergangenes Jahr das ehemalige Spice Girl Geri Halliwell-Horner (53).