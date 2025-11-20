Für Preisverleihung: Königin Camilla empfängt Geri Halliwell-Horner im Palast

Königin Camilla ehrt im Palast junge Schreibtalente - und mit dabei ist erneut "Ginger Spice" Geri Halliwell-Horner, die sich seit Jahren für Leseförderung und Alphabetisierung einsetzt.

Königin Camilla (78) hat im St James's Palace die Preisverleihung der The Queen's Commonwealth Essay Competition ausgerichtet und dabei junge Nachwuchsautorinnen und -autoren aus aller Welt ausgezeichnet. Zu den prominenten Gästen, die die Gewinnertexte und Zweitplatzierten vorlasen, gehörten die Musikerin Joan Armatrading (74), die renommierte Kinderbuchautorin Dame Jacqueline Wilson (79) - und wie bereits vergangenes Jahr das ehemalige Spice Girl Geri Halliwell-Horner (53).

"Ginger Spice" entschied sich für den Anlass für ein cremefarbenes, knöchellanges Kleid mit auffälligen Gold-Knöpfen und schwarzen Details am Revers und Kragen von der britischen Marke Me and Em. Königin Camilla trug ein für sie typisches Midikleid in Kornblumenblau.

In ihrer Ansprache würdigte Camilla, in ihrer Rolle als Vize-Schirmherrin der Royal Commonwealth Society, die Kreativität der jungen Essayistinnen und Essayisten und sprach von dem unheilbaren Schreibimpuls, der jede und jeden mit echter Leidenschaft fürs Erzählen antreibe. Die jungen Gewinner hätten diesen Drang auf besondere Weise genutzt, um Menschen, Orte und Mythen rund um das Motto "Our Commonwealth Journey" zum Leben zu erwecken. Auf Instagram teilte der Palast Fotos, auf denen Camilla und Geri Horner gemeinsam mit den Preisträgerinnen und -trägern zu sehen sind.

"Ginger Spice" setzt sich für das Lesen ein

Bereits im November 2024 war Geri Halliwell-Horner bei der Preisverleihung mit von der Partie. Die Musikerin engagiert sich seit Langem für Alphabetisierungsprojekte in Großbritannien, unter anderem als Botschafterin der Royal Commonwealth Society. Zudem arbeitet sie in den USA mit der Barbara Bush Foundation for Family Literacy zusammen.

Die 53-Jährige hat selbst als Autorin einige Bücher veröffentlicht, darunter die Kinderbuch-Reihe "Ugenia Lavender" und die Jugendbücher "Rosie Frost and the Falcon Queen" sowie "Rosie Frost - Ice on Fire".