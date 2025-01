Für Ochsenknecht geht es unter Wasser: Duell um die Welt: Joko und Klaas schicken Felix Kroos nach Lettland

Die TV-Entertainer Joko Winterscheidt (46) und Klaas Heufer-Umlauf (41) sorgen am kommenden Samstag (18. Januar) wieder für Nervenkitzel pur. In der neuen Ausgabe ihrer Spielshow "Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas" (20:15 Uhr, ProSieben) schicken sie ihre prominenten Team-Mitglieder erneut auf waghalsige Missionen rund um den Globus.

Lebenden Bob und Unterwasser-Challenge

Ex-Fußballstar Felix Kroos (33) muss sich dabei einer besonderen Herausforderung in Lettland stellen. Für Team Klaas soll er eine rasante Fahrt auf einer Bobbahn absolvieren - ein Adrenalin-Kick der Extraklasse, denn wie der Sender am Donnerstag mitteilte, soll er sich in einem Anzug mit Rollen auf die Bobbahn wagen und mit bis zu 90 Stundenkilometern erfolgreich ins Ziel kommen.

Lesen Sie auch

Schauspieler Wilson Gonzalez Ochsenknecht (34, Team Joko) wiederum bekommt es in Polen mit einer kniffligen Unterwasser-Challenge zu tun: In zwölf Metern Tiefe soll er dem legendären Entfesselungs- und Zauberkünstler Harry Houdini (1874-1926) nacheifern und sich aus einer Zwangsjacke befreien.

Moderatoren zwischen Tunnelsystem und Blutegeln

Für Team Joko geht außerdem Moderatorin Katrin Bauerfeind (42) an den Start. Ihre Aufgabe: Sie soll mit einem Mountainbike in einem gigantischen Tunnelsystem einer verlassenen Bleimine in Slowenien den Ausgang finden. Auch Moderator und Sportreporter Christoph "Icke" Dommisch (38, Team Klaas) erwartet keine leichte Challenge. In Tokio muss er eine vermutlich unvergessliche Nacht zwischen Backpfeifen und Blutegeln überstehen.

Gelingt Klaas das Weltmeister-Triple?

Im Studio kämpfen Joko und Klaas parallel um zusätzliche Punkte auf dem Weg zum begehrten Weltmeistertitel. Die spannende Frage: Kann Klaas Heufer-Umlauf am Samstag das Weltmeister-Triple schaffen?

Durch den actionreichen Abend führt Moderatorin Jeannine Michaelsen (43). Die neue Folge "Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas" ist auch auf der Streaming-Plattform Joyn verfügbar.