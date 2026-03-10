Für Notfälle im Kreis Ludwigsburg: „Das Geld war immer knapp“ – Notfallhilfe bewahrt Rentner vor Obdachlosigkeit

Hans-Dieter Feil aus Ludwigsburg hatte Mietschulden. Doch der 68-Jährige wollte seine erste eigene Wohnung unbedingt behalten. Unterstützung bekam er bei der Wohnungsnotfallhilfe.
Die Aussage ist eindrücklich: „Unsere Sprechstunden sind voll“, sagt Reiner Knödler. Der Geschäftsführer der Wohnungsnotfallhilfe Ludwigsburg hat in seinem Team der Fachstelle Wohnungssicherung sieben sozialpädagogische Mitarbeitende. Sie sind kreisweit unterwegs, um Menschen vor der Obdachlosigkeit zu bewahren – und alle seien zeitlich massiv eingespannt.