Für New Yorker Bezirk: Kennedy-Enkel Jack Schlossberg kandidiert für den US-Kongress

Jack Schlossberg, der einzige Enkel des ermordeten US-Präsidenten John F. Kennedy, will in die Politik: Der 32-Jährige kandidiert für das US-Repräsentantenhaus in New York - und knüpft damit an das Erbe der berühmten Kennedy-Dynastie an. Einige prominente Unterstützer hat er bereits.
Jack Schlossberg (32) will in die Fußstapfen seines Großvaters treten: Der einzige Enkelsohn des 35. US-Präsidenten John F. Kennedy (1917-1963) hat angekündigt, bei den nächsten Wahlen für das US-Repräsentantenhaus zu kandidieren. Er will den wichtigen Sitz im 12. Kongressbezirk von New York gewinnen.