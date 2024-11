Für neuen Film: Matt Damon und Ben Affleck lassen sich Bart wachsen

1 Ben Affleck und Matt Damon zeigen sich für ihren neuen Film "RIP" mit Bart. Foto: Armando Gallo/ddp / Efren Landaos/ddp/Sipa USA

Im kommenden Jahr soll Matt Damon und Ben Afflecks neuer Film "RIP" erscheinen. Für die Vorbereitung auf den Streifen haben die beiden Schauspieler besondere Vorkehrungen getroffen, wie sie jetzt in einem Interview verrieten.











Link kopiert



Bei Matt Damon (54) und Ben Affleck (52) wird es haarig: Für ihren gemeinsamen Film "RIP" stehen die beiden Schauspieler wieder einmal vor der Kamera - in einem Interview mit "ExtraTV" sprachen sie nun über ihre Vorkehrungen. "Nun, wir sind mitten in den Dreharbeiten, deshalb tragen wir Bärte", witzelt Damon, woraufhin sich sein Kollege den Bart reibt und ergänzt: "Ja, alles, was ihr wissen müsst, könnt ihr hier sehen." Warum genau der Haarwuchs im Gesicht für ihre Rollen so wichtig ist, lassen die langjährigen Freunde und Kollegen jedoch offen.