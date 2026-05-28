Für nach der Trauung: Travis Kelce deutet große Veränderung an

Kurz vor ihrer geplanten Hochzeit sorgt NFL-Star Travis Kelce für Aufsehen: Mit einem schlichten Instagram-Like signalisiert er, wie er und Taylor Swift nach der Trauung heißen könnten.
Travis Kelce (36) hat mit einem unscheinbaren Klick auf Instagram neue Spekulationen rund um seine bevorstehende Hochzeit mit Taylor Swift (36) ausgelöst. Der NFL-Star markierte laut "Page Six" einen Beitrag des Podcasts "Bussin' With the Boys" mit einem "Gefällt mir" - und genau das reichte, um Fans und Medien in Aufruhr zu versetzen.