Für nach der Trauung: Travis Kelce deutet große Veränderung an

Kurz vor ihrer geplanten Hochzeit sorgt NFL-Star Travis Kelce für Aufsehen: Mit einem schlichten Instagram-Like signalisiert er, wie er und Taylor Swift nach der Trauung heißen könnten.

Travis Kelce (36) hat mit einem unscheinbaren Klick auf Instagram neue Spekulationen rund um seine bevorstehende Hochzeit mit Taylor Swift (36) ausgelöst. Der NFL-Star markierte laut "Page Six" einen Beitrag des Podcasts "Bussin' With the Boys" mit einem "Gefällt mir" - und genau das reichte, um Fans und Medien in Aufruhr zu versetzen.

In dem Podcast diskutierten die Moderatoren Will Compton und Taylor Lewan gemeinsam mit Gästen, welchen Nachnamen das Paar nach der Trauung tragen könnte. Ein Gast merkte an, Swift sei weltweit so deutlich bekannter als Kelce, dass eigentlich er ihren Namen übernehmen müsste. Die Runde spielte verschiedene Varianten durch: "Travis Swift" schien ihnen passend - am Ende landeten sie bei einer Doppellösung: "Swift-Kelce".

Fans feiern Kelces Reaktion

Dass Kelce genau diesen Beitrag mit einem Like bedachte, blieb natürlich nicht unbemerkt. "Dass Travis das liked, ist zu lustig - deshalb passt er so gut zu ihr", schrieb ein Fan in den Kommentaren. Ein anderer: "Ich liebe es, dass Travis dieses Video geliked hat." Ob der Like eine bewusste Botschaft war oder einfach eine spontane Reaktion, bleibt offen - doch die Fangemeinde interpretierte ihn eindeutig als Zustimmung.

Kelce hatte Swift im August 2025 nach rund zwei Jahren Beziehung einen Heiratsantrag gemacht. Über konkrete Hochzeitspläne hält sich das Paar seither bedeckt. Laut einem "Page Six"-Insider soll die Hochzeit noch in diesem Sommer in New York City stattfinden. Zuletzt waren die beiden beim NBA-Spiel der New York Knicks gegen die Cleveland Cavaliers unter den Promigästen in Cleveland. Kelce war bester Laune: Zwischen den Vierteln wurde er beim Biertrinken am Spielfeldrand gefilmt, während Swift amüsiert zusah.