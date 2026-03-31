Nach fast 60 Jahren ist ein Songtextentwurf von Bob Dylan aufgetaucht. Für mindestens 23.000 Euro soll er nun versteigert werden. So gelangte das Blatt Papier an die Öffentlichkeit.
Jahrzehntelang schlummerte es unbeachtet in einem Buch, dann wurde es zufällig entdeckt. Das britische Auktionshaus Omega Auctions versteigert ein Blatt Papier mit einem Songtext von Bob Dylan (84). Es handelt sich um einen Entwurf für das Lied "I'm Not There". Der Text ist auf einer Schreibmaschine verfasst, manche Zeilen wurden im Nachhinein mit X-en überschrieben. Die untere Hälfte des Blattes ist abgerissen.