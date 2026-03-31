Nach fast 60 Jahren ist ein Songtextentwurf von Bob Dylan aufgetaucht. Für mindestens 23.000 Euro soll er nun versteigert werden. So gelangte das Blatt Papier an die Öffentlichkeit.

Jahrzehntelang schlummerte es unbeachtet in einem Buch, dann wurde es zufällig entdeckt. Das britische Auktionshaus Omega Auctions versteigert ein Blatt Papier mit einem Songtext von Bob Dylan (84). Es handelt sich um einen Entwurf für das Lied "I'm Not There". Der Text ist auf einer Schreibmaschine verfasst, manche Zeilen wurden im Nachhinein mit X-en überschrieben. Die untere Hälfte des Blattes ist abgerissen.

Mindestens 23.000 Euro für 60 Jahre alten Dylan-Text Das auf Musik-Memorabilien spezialisierte Auktionshaus erwartet für das einzigartige Dokument einen Erlös zwischen 20 und 40.000 britischen Pfund. In Euro umgerechnet entspricht dies etwa 23 bis 46.000 Euro. Die Versteigerung soll am 21. April 2026 um 9 Uhr beginnen.

Bob Dylan nahm "I'm Not There" im Jahr 1967 auf, begleitet von The Band. Veröffentlicht wurde es jedoch erst 2007 auf dem Soundtrack zu dem gleichnamigen Film über das Leben der Songwriter-Legende. In "I'm Not There" stellen diverse Darsteller, unter anderem Heath Ledger und Cate Blanchett, den enigmatischen Musiker dar.

So wurde das Blatt mit dem Songtext entdeckt

Das Blatt mit dem Songtext steckte in einer Ausgabe von Allen Ginsbergs (1926-1997) Langgedicht "Ankor Wat". Der Beat-Poet, der mit Bob Dylan befreundet war, schenkte das Exemplar im Oktober 1969 Sally Grossman (1939-2021). Dies beweist die Signatur, die Ginsberg auf der ersten Seite des Buches hinterließ.

Sally Grossman war die Frau von Bob Dylans erstem Manager Albert Grossman (1926-1986). Sie war ebenfalls eng mit dem Musiker befreundet. Sie ist auf dem Cover von Dylans Album "Bringing It All Back Home" (1965) zu sehen.

Das Buch war Teil einer Kollektion aus dem Nachlass von Sally Grossman, den nach ihrem Tod ein Buchhändler aus den USA aufkaufte. Irgendwann fiel beim Blättern der Zettel mit dem Dylan-Text heraus.

Bei der Auktion im April handelt es sich nicht um die erste Versteigerung eines Textes von Bob Dylan. Im Januar 2025 waren in Nashville zwei maschinenschriftliche Entwürfe von "Mr. Tambourine Man" unterm Hammer. Ein Käufer legte dafür 508.000 US-Dollar auf den Tisch.