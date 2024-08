Für mehrere Monate: Dänischer Kronprinz Christian bricht zu großer Auslandsreise auf

Dänemarks Kronprinz Christian begibt sich schon in wenigen Tagen auf eine große Auslandsreise. Der 18-Jährige verbringt die nächsten Monate in Afrika, wie der Palast am Freitag mitteilte.

Gerade erst hat Kronprinz Christian von Dänemark (18) seinen Schulabschluss in der Tasche, jetzt geht es für den Thronfolger auf seine erste große Auslandsreise ohne Eltern. Wie der dänische Palast am Freitag (30. August) bekannt gegeben hat, bricht der Sohn von König Frederik X. (56) und Königin Mary (52) am 4. September zu einer mehrmonatigen Reise nach Ostafrika auf.

Auslandsreise ist royale Tradition der Dänen

"Der Kronprinz wird an der täglichen Arbeit auf zwei Farmen beteiligt sein, die praktische und administrative Aufgaben umfassen und dem Kronprinzen einen Einblick in den Naturschutz vor Ort geben", heißt es in der Mitteilung.

Weiter erklärt der Palast, dass es eine lange Tradition der königlichen Familie sei, dass die Thronfolger in ihrer Jugend längere Zeit im Ausland verbringen, "um ihnen die Möglichkeit zu geben, sich zu entwickeln und die Welt kennenzulernen". König Frederik selbst habe 1986 an einer Expedition in die Mongolei teilgenommen und 1989 ein Jahr lang auf einem Weingut in Kalifornien gearbeitet, bevor er seine militärische Laufbahn begann. Die ehemalige Königin Margrethe (84) unternahm demnach in den 1960er Jahren ausgedehnte Reisen nach Asien und Südamerika.

Keine näheren Details zur Reise

Nähere Einzelheiten zum genauen Aufenthaltsort und der Länge der Reise will die Königsfamilie nicht bekannt geben, um die Privatsphäre des 18-Jährigen während seiner Reise zu gewähren. Christian soll demnach voraussichtlich im Dezember nach Dänemark zurückkehren.

Kronprinz Christian ist das älteste von vier Kindern des dänischen Königspaares und wurde durch die Abdankung seiner Großmutter und die Thronbesteigung seines Vaters im Januar 2024 zum Thronfolger. Im Juni 2024 machte er seinen Schulabschluss an einem öffentlichen Gymnasium in der Stadt Ordrup. Am 15. Oktober feiert der Prinz seinen 19. Geburtstag.