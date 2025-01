Für mehr Umweltschutz: Land rät: „Nett hier“-Sticker fotografieren statt kleben

1 Die Sticker schaffen es rund um die Welt, wie hier bis zur Brooklyn Bridge nach New York. (Archivbild) Foto: IMAGO/imagebroker/IMAGO/imageBROKER/Uwe Kazmaier

Sie kleben überall: an Aussichtspunkten, Masten und nahe Denkmälern auf der ganzen Welt. Nun verrät das Land, wie es die Verbreitung der Kampagne mit Blick auf Vandalismus und Umweltschutz sieht.











Sehenswürdigkeiten, Gebäude, Laternenpfähle oder Ampelmasten sollten aus Sicht des Staatsministeriums nicht mit „Nett hier“-Stickern aus der baden-württembergischen Marketing-Kampagne zugeklebt werden. „Damit Ausflugsziele und touristische Orte natürlich schön bleiben, empfehlen wir unserer Community, die Sticker in der Hand zu halten und so zu fotografieren“, teilte ein Sprecher in Stuttgart mit.