Für mehr Hörgenuss: Sieben Tipps für Spotify-User

Spotify ist für Millionen von Musikliebhabern weltweit die erste Wahl, wenn es um Musikstreaming geht. Doch viele Nutzer schöpfen die Funktionen und Möglichkeiten der Plattform nicht aus. Mit einigen gezielten Einstellungen und Funktionen lässt sich das Hörerlebnis jedoch deutlich verbessern. Mit diesen praktischen Tipps optimieren Nutzer ihr Musikstreaming.

Die Soundqualität anpassen

Ein zentraler Faktor für den Musikgenuss ist die Soundqualität. Spotify bietet verschiedene Qualitätsstufen an, die je nach Vorliebe und Datenvolumen angepasst werden können. In den Einstellungen unter "Soundqualität" können Nutzer zwischen den Optionen niedrig, normal, hoch und sehr hoch wählen. Die höchste Qualitätsstufe entspricht etwa 320 kbit/s und sorgt für ein klareres und detailreicheres Klangbild - allerdings auf Kosten eines höheren Datenverbrauchs. Wichtig zu wissen: Die Option "Sehr hoch" ist nur für Nutzer mit einem kostenpflichtigen Premium-Abonnement verfügbar. Wer die beste Qualität nutzen möchte, sollte dies also vor allem im WLAN oder mit einem großzügigen Datenvolumen tun.

Equalizer für individuellen Klang nutzen

Ein weiteres nützliches Feature ist der integrierte Equalizer. Dieser ermöglicht es, den Klang individuell an die persönlichen Vorlieben anzupassen. In den Einstellungen unter "Wiedergabe" findet sich die Option "Equalizer", wo verschiedene Voreinstellungen für Musikrichtungen wie Rock, Pop oder Jazz zur Verfügung stehen. Alternativ können die Frequenzen auch manuell angepasst werden, um den Klang exakt einzustellen. Besonders bei der Verwendung von hochwertigen Kopfhörern oder Lautsprechern macht sich diese Feinabstimmung positiv bemerkbar. Die Equalizer-Funktion steht sowohl kostenlosen als auch Premium-Nutzern zur Verfügung.

Mit dem Sleep-Timer entspannt einschlafen

Für diejenigen, die gerne mit Musik einschlafen, bietet Spotify eine praktische Sleep-Timer-Funktion. Sie stoppt die Wiedergabe automatisch nach einer bestimmten Zeit. Um diese Funktion zu aktivieren, tippt man während der Musikwiedergabe auf die drei Punkte oben rechts und stellt den Sleep-Timer auf die gewünschte Dauer ein. Diese Funktion steht allen Nutzern zur Verfügung, auch mit einem kostenlosen Account.

Musik im Offline-Modus genießen

Wer unterwegs nicht auf seine Lieblingsmusik verzichten möchte, sollte den Offline-Modus nutzen. Spotify ermöglicht es, Playlists, Alben oder Podcasts herunterzuladen und offline abzuspielen. Das ist vor allem in Gebieten mit schlechter Netzabdeckung oder bei begrenztem mobilem Datenvolumen sinnvoll. Der Offline-Modus kann in den Einstellungen unter "Wiedergabe" aktiviert werden. Diese Funktion steht allerdings nur Premium-Nutzern zur Verfügung. Nutzer des kostenlosen Angebots können nur im Online-Modus Musik hören. Außerdem muss die App mindestens einmal in 30 Tagen mit dem Internet verbunden sein, damit das Premium-Abonnement verifiziert werden kann.

Gemeinsame Playlists erstellen

Musikgenuss macht noch mehr Spaß, wenn man ihn mit anderen teilt. Spotify bietet die Möglichkeit, gemeinsame Playlists zu erstellen. Dazu wird eine bestehende Playlist geöffnet, über die drei Punkte die Option "Teilen" ausgewählt und anschließend "Gemeinsame Playlist" aktiviert. Eingeladene Freunde oder Familienmitglieder können dann eigene Songs hinzufügen oder entfernen, was das gemeinsame Musikhören unkompliziert und abwechslungsreich macht. Diese Funktion steht sowohl kostenlosen als auch Premium-Nutzern zur Verfügung, so dass jeder an der Playlist mitwirken kann.

Nahtlose Übergänge mit Crossfade schaffen

Für ein harmonisches Hörerlebnis sorgt der Crossfade-Effekt. Er lässt Songs ohne störende Pause ineinander übergehen. In den Einstellungen unter "Wiedergabe" kann die Übergangszeit individuell festgelegt werden - von einer sanften Überblendung bis zu einem fließenden Übergang von bis zu zwölf Sekunden. Das Ergebnis ist ein kontinuierlicher Musikfluss, der besonders bei thematisch abgestimmten Playlists oder längeren Musiksessions für ein angenehmes Hörgefühl sorgt. Die Crossfade-Funktion steht auch den kostenlosen Nutzern zur Verfügung, allerdings kann die Übergangszeit nur in der Premium-Version vollständig angepasst werden.

Erweiterte Suchfunktionen nutzen

Schließlich lässt sich die Suchfunktion von Spotify durch erweiterte Befehle effizienter nutzen. Wer gezielt nach einem Song, Künstler oder Album suchen möchte, kann bestimmte Parameter verwenden. Mit "artist:" sucht man nach einem bestimmten Künstler, mit "track:" nach einem bestimmten Song, mit "album:" nach einem bestimmten Album und mit "year:" nach Songs aus einem bestimmten Jahr. Die Eingabe "track:Imagine artist:John Lennon" führt beispielsweise direkt zum Song "Imagine" von John Lennon. Diese Funktion steht allen Benutzern unabhängig von ihrem Abonnement zur Verfügung.