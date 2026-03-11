Für MagentaTV: Laura und Jörg Wontorra drehen gemeinsame WM-Doku

Ein lang gehegter Vater-Tochter-Traum wird wahr: Laura und Jörg Wontorra erkunden gemeinsam die WM-Gastgeberländer Mexiko, Kanada und die USA für eine neue Doku-Serie von MagentaTV. Die Dreharbeiten laufen bereits.
Sie ist eine der beliebtesten Moderatorinnen Deutschlands, er eine absolute Sportreporter-Legende: Für MagentaTV gehen Laura Wontorra (37) und ihr Vater Jörg Wontorra (77) gemeinsam auf Reisen. Die vierteilige Doku-Serie "Wontorras World Cup - Vater. Tochter. WM." führt die beiden durch die WM-Länder USA, Kanada und Mexiko. Die Dreharbeiten laufen bereits, die erste Folge ist ab dem 14. Mai abrufbar.