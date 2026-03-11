Für MagentaTV: Laura und Jörg Wontorra drehen gemeinsame WM-Doku

Ein lang gehegter Vater-Tochter-Traum wird wahr: Laura und Jörg Wontorra erkunden gemeinsam die WM-Gastgeberländer Mexiko, Kanada und die USA für eine neue Doku-Serie von MagentaTV. Die Dreharbeiten laufen bereits.

Sie ist eine der beliebtesten Moderatorinnen Deutschlands, er eine absolute Sportreporter-Legende: Für MagentaTV gehen Laura Wontorra (37) und ihr Vater Jörg Wontorra (77) gemeinsam auf Reisen. Die vierteilige Doku-Serie "Wontorras World Cup - Vater. Tochter. WM." führt die beiden durch die WM-Länder USA, Kanada und Mexiko. Die Dreharbeiten laufen bereits, die erste Folge ist ab dem 14. Mai abrufbar.

Dass nun beide gemeinsam durch die Gastgeberländer reisen, beschreibt Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom, als "Wontorra-Doppelpack": "Sie bildet mit ihrem Vater Jörg ein ebenso hochkarätiges wie erfahrenes Sportjournalisten-Duo. Ich bin schon sehr gespannt, welche Eindrücke sie uns aus den drei Gastgeberländern mitbringen werden."

Klinsmann, Müller, Draisaitl

Gedreht wird laut Senderangaben in Houston, Dallas, Los Angeles, Charlotte und Winston-Salem sowie in Mexiko-Stadt, Querétaro und Vancouver. Neben dem aktuellen Fußballgeschehen in den jeweiligen Regionen beleuchtet die Serie auch historische WM-Momente - angereichert durch TV-Archivmaterial sowie private Fotos und Homevideos der Familie Wontorra.

Unterwegs treffen die beiden verschiedene Gesprächspartner: Auch Jürgen Klinsmann (61), der als Trainer sowohl die deutsche als auch die US-amerikanische Nationalmannschaft betreut hat, gehört dazu. Außerdem sind Besuche bei Fußball-Weltmeister Thomas Müller (36), der inzwischen für die Vancouver Whitecaps in der MLS spielt, und Eishockey-Superstar Leon Draisaitl (30) von den Edmonton Oilers geplant.

Während der WM selbst wird Laura Wontorra als Moderatorin aus dem MagentaTV-Studio in New York City sowie von den Top-Spielen direkt aus den jeweiligen Stadien berichten. MagentaTV überträgt als einziger deutscher Anbieter alle 104 Partien live, 44 davon exklusiv. Die WM mit 48 Nationen beginnt am 11. Juni 2026.