Hier gibt's das beste Frühstück in Stuttgart

Wer startet einen schönen Morgen nicht gerne mit einem leckeren Frühstück in einer netten Location? In unserer Liste zeigen wir euch, wo ihr das beste Frühstück in Stuttgart genießen könnt.









Stuttgart - Filterkaffee und Aufbackbrötchen aus dem eigenen Kühlschrank sind leicht zu entkommen, man muss dafür nur die eigenen vier Wände verlassen. Wer sich aufmacht, findet die ganze Palette - vom kleinen französischen Frühstück mit Croissant und Café au Lait über das deftige englische Frühstück mit Eiern, Bacon und Baked Beans bis hin zum üppigen Buffet bieten Stuttgarts Gastronomen die ganze Palette morgendlichen Schlemmens.

Ob Pfannkuchen im 60’s-Retro-Ambiente oder Sektfrühstück am offenen Kamin – hier sind die besten Frühstückslokalitäten Stuttgarts. Aber obacht: Es empfiehlt sich am Wochenende nahezu immer, zu reservieren. In den beliebtesten Lokalen und Cafés ist samstags und sonntags kaum ein Tisch spontan zu bekommen.

Academie der schönen Künste

Aus der Speisekarte: Otto-Dix-Frühstück: ein O-Saft, ein Croissant, Brötchen, Butter, Marmelade, Käse-Wurst-Teller und ein Ei.

Ambiente: Wie ein französisches Straßencafé mit schwarz-weißem Schachbrett-Fußboden und allerlei Kunstgeschichte an den Wänden - und kleinem Innenhof, in dem schon König Wilhelm II. sein Gemüse hegte und pflegte.

Academie der schönen Künste - Heugsteigviertel: Mitte: Charlottenplatz 5, Tel.: 24 24 36,

ÖV: Charlottenplatz (U1, U2, U4, U5, U6, U7, U12, U24, U15, 43, 44)

Frühstück: Mo-Fr: 8-12 Uhr, Sa & So: 8-14 Uhr

Amadeus

Aus der Speisekarte: Klassisches, Amerikanisches oder mediterranes Frühstück, Rührei, Bircher Müsli, Weißwurstfrühstück, Toast und Bauernbrot mit Avocado.

Ambiente: Eine gemütliche Mischung aus Bar und Restaurant: Im Alten Waisenhaus mit seinen Rundbögen, lässt es sich lange aushalten. Der Innenhof ist eine echte Oase der Ruhe mitten in der Stadt.

Amadeus - Mitte: Charlottenplatz 17, Tel.: 292678,

ÖV: Charlottenplatz (U1, U2, U4, U5, U6, U7, U12, U15, 43, 44)

Frühstück: jeden Samstag und jeden zweiten Sonntag von 9-12.30 Uhr

Café am Rathaus

Aus der Speisekarte: Neben dem klassischen Frühstück mit verschiedenen Brötchen, Käse und Wurst, finden Gäste Rühr- und Spiegelei-Variationen, veganes Frühstück und Acai-Bowl. Für besonders Hungrige empfiehlt sich das leckere XXL-Frühstück. Ambiente: Das Café am Rathaus ist ein familienbetriebenes Café mit Konditorei im Herzen von Bad Cannstatt. Besonders die selbstgemachten Torten und das leckere Gebäck sind sehr empfehlenswert.

Café am Rathaus - Bad Cannstatt: Marktstraße 57, Tel.: 567180,

ÖV: Haltestelle Wilhelmsplatz mit der U13 oder Haltestelle Rosensteinbrücke mit der U14

Frühstück: Montag bis Samstag: 8-13 Uhr, Sonntag ab 10 Uhr

Café Blüte

Aus der Speisekarte: Frühstück Papatya: Frühstücksplatte mit Käse, Wurst, Weichkäse, Spiegelei, Butter, Marmelade, Brotkorb, ein Glas türkischer Schwarztee

Ambiente: Café mit Konditorei und orientalischem Touch, auch für Familien.

Café Blüte - West: Schlossstraße 94, Tel.: 65524455,

ÖV: Schloss-/Johannesstraße (U2, U9)

Frühstück: Di-Do von 8-11.30 Uhr, Freitag von 8-14 Uhr, Sa-So von 10-14 Uhr, Sonntagsbrunch

Café Da

Aus der Speisekarte: Hausgeröstetes Knuspermüsli mit Jogurt und Obst, Omelette mit frischem Bauernbrot, grüner oder fruchtiger Smoothie, Spezialitätenkaffee aus Brasilien oder Äthiopien, aus der Marzocco-Espressomaschine oder handgebrüht, ganz viele bei uns gebackene Kuchen und Quiche - viele davon vegan oder glutenfrei, und vieles mehr.

Ambiente: Im Café DA sitzt man modern und doch gemütlich. Warmes Eichenholz trifft auf Grau und Schwarz. Die Wände ziert Kunst von jungen Stuttgarter Künstlern. Im Sommer verwandelt sich der Vorplatz unter Kastanienbäumen zu einem lauschigen Café-Plätzchen mit breiten Holzbänken, kleinen Hockern und Tischen - weit weg von Verkehrslärm und Hektik der Stadt.

Café Da - Mitte: Brennerstraße 29, Tel.: 0157 51556207,

ÖV: Charlottenplatz (U1, U2, U4, U5, U6, U7, U12, U15, 43, 44) oder Olgaeck (U5, U6, U7, U12, U15, 42)

Frühstück: Freitag und Samstag, 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr.

Café Kaiserbau

Aus der Speisekarte: Kaiser Frühstück: Kaiser-Frühstück für zwei Personen: Salumi-Käse-Teller mit geräuchertem Lachs, Butter, Marmelade, zwei weich gekochten Eiern, gemischter Brotkorb

Ambiente: Schlichtes, modernes Interieur und gemütliche grüne Straßenterrasse mit Blick auf den Marienplatz.

Café Kaiserbau - Stuttgart-Süd: Marienplatz 12, Tel.: 633 83 83,

ÖV: Marienplatz (Zacke (10), U1, U14, 41, 43)

Frühstück: Mo-Fr: 8.30-12 Uhr, Sa: 9-15 Uhr, So: 10-15 Uhr

Café Le Théâtre

Aus der Speisekarte: Frühstück Barcelona: Ein Heißgetränk, Brotkorb, Butter, Omelett nach Wahl, ein Glas frisch gepresster Orangensaft

Ambiente: Im Café Le Théâtre lädt ein gemütliches Ambiente aus dem vergangenen Jahrhundert den Gast zum Verweilen ein.

Café Le Théâtre - Mitte: Bolzstraße 6, Tel.: 2262608,

ÖV: Schlossplatz (U5, U6, U7, U12, U15, 42, 44)

Frühstück: Ganztägig

Café List

Aus der Speisekarte: Französisches Frühstück, z.B. mit Croissants, Camembert, Baguette, Lachs; Weißwurstfrühstück, Panini, Eierspeisen, Birchermüsli (auch vegan)

Ambiente: Elegant eingerichtetes Café mit großer Fensterfront. Die großen Tische aus dunklem Holz bieten Platz für ein ausgiebiges Frühstück mit allem was dazugehört.

Café List - Süd: Liststraße 25, Tel.: 51 87 27 47,

ÖV: Liststraße (Zahnradbahn 10), Marienplatz (U1, U14, 41), Lehenstraße (43)

Frühstück: Mo-Fr: 8.30-11 Uhr, Sa: 9-15 Uhr, So: 10-15 Uhr

Café Metzgerei

Aus der Speisekarte: Das Frühstück gibt es in zwei Varianten, entweder als fertige Auswahl, wie beispielweise das französische Frühstück mit Croissant, Marmelade und Butter oder die Bestandteile des Frühstücks werden einzeln ausgewählt. So wird es individuell. Außerdem gibt es eine Auswahl an Eiern und Omelettes, belgische Waffeln, Bagels, Pancakes und am Wochenende ist die Auswahl nochmal größer als unter der Woche. Vegetarier und Veganer werden hier ebenfalls fündig.

Ambiente: Das Café wurde eher dunkel gehalten und sorgt somit für ein gemütliches Wohnzimmer-Ambiente.

Café Metzgerei - West: Elisabethenstraße 30, 70197 Stuttgart, Tel.: 63329271,

ÖV: Schwab-/Bebelstraße (U2, U9)

Frühstück: Montag bis Freitag 9-11.30 Uhr, Samstag und Sonntag von 9-15 Uhr

Café Moulu

Aus der Speisekarte: Rühreier mit zwei Zutaten (Speck, Feta, Gemüse, Schinken etc.)

Ambiente: Moderne und Retro-Chic gekonnt kombiniert. Im Sommer besonders schön: Auf der Straßenterrasse wischen Bambussträuchern die Sonne genießen.

Café Moulu - Feuersee: Senefelderstraße 58, Tel.: 91 24 28 14,

ÖV: Schloss-/Johannesstraße (U2, U9), Feuersee (S-Bahn)

Frühstück: durchgehend, Mo-Fr von 8-18 Uhr, Sa von 9-18 Uhr, So von 10-18 Uhr

Café Netzer

Aus der Speisekarte: verschiedene Müslis, gebackene Avocado, Pancakes, Obstsalat, große Auswahl an Rühr- und Spiegelei, am Wochenende gibt es ausgefallene Frühstückvariationen und ein glutenfreies Frühstück für Allergiker, große Auswahl auch für Vegetarier und Veganer

Ambiente: Ein helles, geräumiges Café, welches sich in den Abendstunden zu einem gemütlichen Hingucker verwandelt.

Café Netzer - Feuersee: Herzogstraße 4, Tel.: 69947644,

ÖV: Feuersee (S1, S2, S3 und S4)

Frühstück: Montag bis Freitag von 8-12 Uhr, Samstag und Sonntag von 9-16 Uhr

Café Treppe

Aus der Speisekarte: Brötchen, Croissant, Rührei, Omelette, Lachs, Schinken, Obstsalat, Konfitüre, Käse, purer Orangensaft, Tee oder Kaffee-Spezialitäten.

Ambiente: Vor allem an sonnigen Tagen sehr schöne Sitzplätze am Schlossplatz zur Königstraße auf der Außen-Terrasse.

Café Treppe - Stuttgart-Mitte: kleiner Schlossplatz 13-15, 2c, Tel.: 2221646,

ÖV: Schlossplatz (U5, U6, U7, U12, U15)

Frühstück: Montag bis Samstag 8-16 Uhr, Sonntag 10-16 Uhr

Das Strohberg

Aus der Speisekarte: Das Café setzt auf Selbstgemachtes: frisch gebackenes Brot und eigene Marmeladen gehören fest dazu. Beispiel „Fit in den Tag“ bestehend aus frischem Brot, Müsli und Bioland-Eiern. Samstags gibt es eine Extrakarte mit z.B. French Toast, Eggs Benedict und klassisch englischem Frühstück.

Das Strohberg - Süd: Strohberg 1, 70180 Stuttgart Telefon: 0711 41144425

Frühstück: Mo-Fr von 9-11.30 Uhr, Sa-So von 9-16 Uhr

Deli

Aus der Speisekarte: Internationales Frühstück, zum Beispiel Italienisches Frühstück: Parmaschinken, Mozzarella, Tomaten, Ciabatta, ein weich gekochtes Ei, Butter, ein Glas frisch gepresster O-Saft oder ein Glas Prosecco, ein kleines Heißgetränk nach Wahl.

Ambiente: Gemütliche Location mit - besonders im Sommer- Potential zu Urlaubsfeeling. Große überdachte Terrasse mit bester Sicht auf das Treiben rund um den Hans-im-Glück-Brunnen.

Deli - Mitte: Geißstraße 7 Tel.: 23 60 200,

ÖV: Rathaus (U1, U2, U24), Öffnungszeiten: Mo-Do 9-0 Uhr, Fr-Sa von 9-3 Uhr, So von 9-18 Uhr

Frühstück: Normales Frühstück täglich 9-23 Uhr, internationales Frühstück Mo-Fr 9-11.30 Uhr, Sa-So 9-16 Uhr

Fritz

Aus der Speisekarte: „Beetroot Baby“ Vollkornbrot mit Frischkäse, Salat, Rote-Beete-Hummus, Feta, Walnüssen, Honig und Radieschen; Eierspeisen, Croissants & Gebäck, süße Bowls, Pancakes; auch vegane Optionen

Ambiente: entspannt-lässig, geschmackvoll-exklusives Interieur

Fritz - Mitte: Nadlerstraße 4, 70173 Stuttgart, befindet sich im EmiLu-Hotel Telefon: 0711 34206214

Frühstück: ganztags Mo-Fr von 10.30-16 Uhr, Sa-So von 11-16 Uhr

Galao

Aus der Speisekarte: Veganer Joghurt und frische Früchte, Rührei mit Serano und Gemüse, Kuchen, Bauernfrühstück, Pfannkuchen

Ambiente: Unpoliert, mit bunten Kreide-Kritzeleien an den Wänden und allerlei Krimskrams dekoriert hat das Café seinen ganz eigenen Charme. Schafsfelle auf den Hockern und auf den als Stühlen dienenden Getränkekisten sorgen für eine gemütliche Atmosphäre.

Galao - Süd: Tübinger Straße 90, Tel.: 41 00 01 40,

ÖV: Marienplatz (U1, U14, 41, 43)

Frühstück: Sa, So & feiertags: 11-15 Uhr

Gardeners Nosh

Aus der Speisekarte: Eierspeisen wie Eggs Benedict und Omelette, Frühstückbowls, veganes Porridge, glutenfreie Waffeln, Pancakes, French Toast. Große kaffee- und Teeauswahl, viele vegane und glutenfreie Optionen

Ambiente: Wie der Name schon sagt spielen Pflanzen eine große Rolle, sehr hell, modern und liebevoll.

Gardeners Nosh - Mitte: Calwer Str. 62, 70173 Stuttgart Telefon: 0711 28048211

Frühstück: ganztags Mo-Fr von 7.30-22.30 Uhr, Sa von 8.30-22.30 Uhr, So von 8.30-16.30 Uhr

Gottlieb Café und Bar

Aus der Speisekarte: Das Gottlieb am Daimlerplatz in Bad Cannstatt ist das jüngste Café in der Auswahl. Erst seit August 2022 geöffnet, kann man hier unter anderem zwischen verschiedenen Eierspeisen zum Frühstück wählen. Besonders zu empfehlen sind die Eggs Benedict oder die hausgemachten Brioche.

Ambiente: Das Café befindet sich in einem schönen Altbau von 1890 und wurde liebevoll von den Besitzern renoviert. Besonders auffällig sind die mintgrünen Fliesen hinter der Bar und die schwarzen Hängeregale in denen die Gläser, das Licht der Lampen zurückwerfen.

Gottlieb Café und Bar - Bad Cannstatt: König-Karl-Straße 35, 70372 Stuttgart Telefon: 0711 39684307

Frühstück: Di-Fr 8-11.30 Uhr, Sa-So 9 -14 Uhr

Herbertz Espressobar

Aus der Speisekarte: Butterbrezeln oder Croissants mit Kaffee oder Tee

Ambiente: Aus Antikmöbeln und Tischen im used-look zusammengeschustertes Café zu ausgiebigem Verweilen nicht nur am Morgen.

Herbertz Espressobar - Heugsteigviertel: Immenhoferstraße 13, Tel.: 0711 46928147,

ÖV: Österreichischer Platz (U1, U14, 44)

Frühstück: Mo-Fr von 7-10 Uhr, Sa von 8-10 Uhr, So von 9-10 Uhr

Hüftengold

Aus der Speisekarte: Tapas zum Frühstück: nach Laune der Küche, zum Beispiel mit Serrano-Schinken, Oliven, Anti-Pasti-Gemüse, Schafskäse, Parmesan und Brot; von klassisch bis vegan.

Ambiente: Gemütliche Location mit viel Holz und liebevoller Dekoration. Sofas und ein offener Kamin sorgen für Wohnzimmeratmosphäre.

Hüftengold - Am Olgaeck: Olgastraße 44, Tel.: 248 69 88,

ÖV: Olgaeck (U5, U6, U7, U12, U15, 42, 43)

Frühstück: Samstag und Sonntag von 9.45-14 Uhr, Sonntagsbrunch von 10-12.15 Uhr

Kaleya

Aus der Speisekarte: Vegane Acai-Bowls, Porridge, Avocado-Stullen, Sandwiches, Bioland-Spiegeleier; zu Trinken gibt es neben Kaffee und Tee auch Sekt und Ingwershots

Ambiente: liebevolle Einrichtung, heller Raum mit viel Holz, stilisch und trotzdem familiär

Kaleya - Ost: Neckarstraße 240, 70190 Stuttgart, Telefon: 0711 39084901

Frühstück: Freitag bis Sonntag von 9-16 Uhr

Lumen

Aus der Speisekarte: Das Mediterrane: Rühreimit Schinken auf geröstetem Bauernbrot mit Tomaten-Mozarellasalat, paprika-petersilien-Frischkäse, 2 Scheiben Ciabatta, dazu 1 Heißgetränk & ein kleiner Orangensaft; klassische, vegetarische und vegane Optionen

Ambiente: Kleines, aber helles Café. Die bunt gemischte Einrichtung und Blumendeko schaffen eine gemütliche Atmosphäre.

Lumen - West: Schwabstraße 65, Tel.: 67 43 50 80,

ÖV: Schwabstraße (S1, S2, S3, S4, S5, S6, 42, 44), Schwab-/Bebelstraße (U2, U9, 42)

Frühstück: Mo–Fr: 9–15 Uhr, Sa, So & an Feiertagen: 9–16 Uhr

Pano - Brot und Kaffee

Aus der Speisekarte: Holzofenbrot mit Marmelade oder verschiedenen Aufstrichen, ofenfrische Croissants, Brioches und Brezeln, dazu frisch gepresster Orangensaft.

Ambiente: Massivholz, handgenähtes Echtleder, zeitloses Design zu traditionellen Klassikern schaffen eine gemütliche und stilvolle Atmosphäre.

Pano - Mitte: Sophienstraße 21, Das Gerber, Obergeschoss, Tel.: 22076696,

ÖV: Rotebühlplatz/Stadtmitte (S1, S2, S3, S4, S5, S6, U1, U14, U24, 43, 92)

Frühstück: Montag bis Samstag

Poffers Café

Aus der Speisekarte: Frühstück Poffers: Sekt oder Orangensaft, gemischte Wurst- und Käseplatte, Frischkäse und Feigensenf, ein gekochtes Ei, eine Portion Poffers, und Brötchen/Brötchenkorb, Klassisch, Vegetarisch oder Vegan

Ambiente: Stilvoll eingerichtetes Lokal im modernen Look mit gemütlicher Terrasse. Sollte der Abend mal kühler werden, liegen dort kuschelige Decken bereit.

Poffers Café - Mitte: Kernerviertel: Urbanstraße 86, Tel.: 2202255,

ÖV: Staatsgalerie oder Neckartor (U1, U2, U4, U9, U14), Friedenstraße (42)

Frühstück: Dienstag bis Sonntag

Taverna Yol

Aus der Speisekarte: Reichhaltiges Genießer-Frühstück mit Obst, Brot, hausgemachten Spezialitäten und kalten sowie warmen Köstlichkeiten. Von süß bis herzhaft ist für jeden Gaumen etwas dabei. (Brunch Buffet)

Ambiente: Der Charme der Taverna geleitet den Gast sanft in die Welt des Vorderen Orients: Muster, Architektur und Dekoration lassen ihn in einem Lokal der Istanbuler Altstadt Platz nehmen.

Taverna Yol - West: Spittastraße 2, Tel.: 63 63 256,

ÖV: Arndt-/Spittastraße (U2, U9)

Frühstück: Sonn- und Feiertage: 9.30-14 Uhr (Brunch)

Weber Brasserie

Aus der Speisekarte: Eierspeisen in 8 Variationen, French-Toast, Avocado, Glutenfreie/ Vegane Müsli-Bowl

Ambiente: Schickes, modernes Interieur in dunklem Holz gehalten. Düster? Edel!

Weber Brasserie - Mitte: Calwer Straße 52, Tel.: 253 63 38,

ÖV: Stadtmitte (S1, S2, S3, S4, S5, S6, S60), Rotebühlplatz (43, 92)

Frühstück: täglich von 10-17 Uhr, Sonntag von 10-13 Uhr Frühstücksbuffet)

Zimt und Zucker

Aus der Speisekarte: Pancakes mit Früchten, mit Rührei und Bacon oder Blaubeeren und Vanillesoße sind im Zimt und Zucker besonders beliebt. Belegte Brote, zum Beispiel mit Avocado, Granatapfelkernen und Zitronenhumus, oder frisch gepresste Säfte zählen auch zu den Bestsellern.

Ambiente: Die Location im Stuttgarter-Süden ist etwas Besonderes – drinnen wie draußen. Im Tagescafé sitzt man unter Palmen oder auf Vintage-Möbeln.

Zimt und Zucker - Süd: Weißenburgstraße 2 C, Tel.: 674 735 50

Öffnungszeiten: Di 9.30-17 Uhr, Mi 10-17 Uhr, Do-So: 9.30 - 18 Uhr

5

Aus der Speisekarte: Super-Grain-Porridge, Pancakes, Demeter-Käseauswahl

Ambiente: Das „5“ empfängt seine Frühstücksgäste im stilvoll eingerichteten Erdgeschoss. Die mit Fellen bezogenen Hocker reihen sich nahtlos in die rustikale Umgebung ein und sorgen für ein edles Ambiente.

5 - Mitte: Bolzstraße 8, Tel.: 65557011,

ÖV: Börsenplatz (U9, U14), Schlossplatz (U5, U6, U7, U12, U15)

Frühstück: Mo-Fr: 9-11.30 Uhr, Sa, So und an Feiertagen: 9-14 Uhr, jeden ersten Sonntag im Monat Frühstücksbuffet ab 10 Uhr