Für kranke Sängerin: Dolly Partons Schwester bittet um Gebete

Erst hat Dolly Parton geplante Konzerte verschoben, nun ruft ihre Schwester dazu auf, für sie zu beten. Große Sorgen müssen sich die Fans der Sängerin aber wohl nicht machen.
Dolly Partons (79) Schwester hat die Fans gebeten, für die Country-Sängerin zu beten. Die 79-Jährige hatte Ende September aufgrund ihres Gesundheitszustands bevorstehende Auftritte in Las Vegas verschoben. An was der Musikstar erkrankt ist, ist nicht bekannt. Parton hatte ihren Fans mitgeteilt, dass sie "einige Eingriffe" benötige, um ihre anhaltenden "gesundheitlichen Probleme" zu behandeln.