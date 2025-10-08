Für kranke Sängerin: Dolly Partons Schwester bittet um Gebete

Erst hat Dolly Parton geplante Konzerte verschoben, nun ruft ihre Schwester dazu auf, für sie zu beten. Große Sorgen müssen sich die Fans der Sängerin aber wohl nicht machen.

Dolly Partons (79) Schwester hat die Fans gebeten, für die Country-Sängerin zu beten. Die 79-Jährige hatte Ende September aufgrund ihres Gesundheitszustands bevorstehende Auftritte in Las Vegas verschoben. An was der Musikstar erkrankt ist, ist nicht bekannt. Parton hatte ihren Fans mitgeteilt, dass sie "einige Eingriffe" benötige, um ihre anhaltenden "gesundheitlichen Probleme" zu behandeln.

Nun schrieb Freida Parton (68) auf Facebook: "Letzte Nacht war ich die ganze Nacht wach und habe für meine Schwester Dolly gebetet." Sie fügte hinzu: "Viele von euch wissen, dass sie sich in letzter Zeit nicht besonders gut gefühlt hat." Sie glaube fest an die Kraft des Gebets, so Freida Parton, "und habe mich entschlossen, alle Menschen auf der Welt, die sie lieben, zu bitten, Gebetskrieger zu sein und mit mir zu beten".

Freida beendete ihre Nachricht optimistisch: "Sie ist stark, sie wird geliebt, und angesichts all der Gebete, die für sie gesprochen werden, bin ich mir sicher, dass es ihr wieder gut gehen wird", schrieb sie: "Viel Glück, meine kleine Dolly. Wir alle lieben dich!" Später erklärte sie außerdem in einem weiteren Post: "Ich möchte etwas klarstellen. Ich wollte niemanden erschrecken oder es so ernst klingen lassen, als ich um Gebete für Dolly gebeten habe." Ihre Schwester fühle sich nicht ganz wohl, "und ich habe einfach um Gebete gebeten, weil ich fest an die Kraft des Gebets glaube".

Schwieriges Jahr für Dolly Parton

Dolly Parton hatte im Juni für Dezember sechs Shows im Colosseum im Caesars Palace angekündigt. Sie verschob die Las-Vegas-Auftritte jedoch dann auf September nächsten Jahres. Die Sängerin erklärte, sie hätte aufgrund der notwendigen Eingriffe nicht genug Zeit, um dafür zu proben. Parton gab keine Details zu ihren Problemen bekannt. Sie musste jedoch kürzlich ihre Teilnahme an einer Veranstaltung absagen, nachdem bei ihr Nierensteine diagnostiziert worden waren, die ihr laut eigener Aussage "große Probleme" bereiteten.

Im März hatte die Sängerin ihren Ehemann Carl Dean nach fast 60 Jahren Ehe verloren. Er starb im Alter von 82 Jahren. Später widmete sie ihm ihren neuen Song "If You Hadn't Been There".