Für Kinofilm Nuremberg: Russell Crowes Dialect Coach Nova Meierhenrich postet süßes Foto

Nova Meierhenrich schulte Russell Crowe am Set von "Nuremberg" als Dialect Coach. Die Moderatorin teilt bei Instagram stolz Bilder von der Europa-Premiere des Films - darunter ein nettes Selfie mit Crowe. So kam es zu der ungewöhnlichen Zusammenarbeit.

Nova Meierhenrich (51) kennt man in Deutschland vor allem als Moderatorin, die ihre Karriere in den 90er-Jahren beim Musiksender VIVA begann. Daneben stand sie auch als Schauspielerin vor der Kamera. Für den Film "Nuremberg" war Nova Meierhenrich in anderer Funktion aktiv. Als Dialect Coach unterstützte sie Russell Crowe (61). Der Superstar verkörpert in "Nuremberg" den hochrangigen NS-Politiker Hermann Göring (1893-1946). Und Meierhenrich hat ihm dabei geholfen, das für die Rolle passende Deutsch zu sprechen.

Auf Instagram hat Nova Meierhenrich nun ein nettes Foto mit Russell Crowe gepostet. Es zeigt die beiden Stars beim Filmfest Zürich, wo "Nuremberg" am Wochenende seine Europa-Premiere feierte. Meierhenrich hat ihren Arm um Crowe gelegt, beide strahlen in die Kamera.

Nova Meierhenrich ist stolz: "Dialect Coach for Mr. Crowe"

"Vier Monate durfte ich im letzten Jahr am Set in Budapest sein, um diesem unglaublichen Cast jeden Tag beim Spielen zuzusehen", schrieb Meierhenrich zu dem Bild. Neben Russell Crowe sind unter anderem Oscar-Preisträger Rami Malek (44) und Michael Shannon (51, "Shape of Water") Teil des Ensembles.

Außerdem teilte Nova Meierhenrich stolz ein Video der Credits, die nach dem Film über die Leinwand rollten. Sie wird darin als "Dialect Coach for Mr. Crowe" geführt.

So kam es zu der Zusammenarbeit von Meierhenrich und Crowe

Im Rahmen ihres Instagram-Reels postete Nova Meierhenrich auch Ausschnitte eines Interviews, in dem Russell Crowe über ihre Zusammenarbeit sprach. Darin verriet der "Gladiator"-Star, dass er Meierhenrich Anfang der 2000er-Jahre in Deutschland getroffen habe.

Über 20 Jahre später habe er sich an die Deutsche erinnert, als er sich für "Nuremberg" vorbereitete. Er traf die "verrückte Entscheidung", die Moderatorin an Bord zu holen. In dem Interview lobte er Meierhenrich, die ihm "keine falsche Silbe" durchgehen ließ.

"Nuremberg" soll im November in den US-Kinos starten. Rami Malek spielt den US-Psychiater Douglas Kelley (1912-1958), der im Rahmen des Nürnberger Prozesses gegen die Hauptkriegsverbrecher der NS-Zeit Hermann Göring durchleuchtete.