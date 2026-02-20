Für Kinderhilfsorganisation WellChild: Prinz Harry meldet sich mit Charity-Video

Einen Tag nachdem sein Onkel Andrew Mountbatten-Windsor (66) festgenommen wurde, hat sich Prinz Harry (41) mit einer Videobotschaft an die Öffentlichkeit gewandt - allerdings nicht zum Thema Andrew. Stattdessen warb der Herzog von Sussex am Freitag in einem Clip auf YouTube für die britische Kinderhilfsorganisation WellChild, deren Schirmherr er seit 18 Jahren ist.

Das Video, das offenbar in Prinz Harrys Zuhause im kalifornischen Montecito aufgenommen wurde und den 41-Jährigen in einem blauen Freizeithemd zeigt, dreht sich um die WellChild Awards 2026. Die jährliche Preisverleihung ehrt schwer kranke Kinder und Jugendliche sowie deren Angehörige und Pflegekräfte. Prinz Harry rief in dem Clip dazu auf, noch bis Mitte März Nominierungen für die Preisverleihung einzureichen.

"Jedes Jahr freue ich mich besonders darauf, Zeit mit den Kindern und Familien zu verbringen, die ich durch die WellChild Awards kennenlerne", sagt Prinz Harry in dem Video. Trotz ihrer komplexen medizinischen Bedürfnisse und Herausforderungen würden die Betroffenen "dem Leben immer wieder mit Positivität, Mut, Humor und einer außergewöhnlichen Lebensfreude" begegnen. Die letzte Preisverleihung der Wellchild Awards fand im vergangenen September statt.

Kein Statement zur Andrew-Festnahme

Zur Festnahme seines Onkels wegen des Verdachts auf Amtsmissbrauch im Zusammenhang mit der Epstein-Affäre hat sich Prinz Harry öffentlich nicht geäußert. Hinter den Kulissen soll es aber brodeln. Ein Insider sagte dem "People"-Magazin, der Sohn von König Charles sei seit Langem frustriert darüber, mit Andrew verglichen zu werden. "Harry hat seinem Land gedient, seine Arbeit gut gemacht und sich nie falsch verhalten - dennoch verlor er seine Sicherheit und seine Unterkunft, während Andrew jahrelang geschützt wurde", so der Insider.