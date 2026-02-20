Für Kinderhilfsorganisation WellChild: Prinz Harry meldet sich mit Charity-Video

Während die Festnahme seines Onkels Andrew die Familie erschüttert, hat Prinz Harry ein emotionales Video für die Kinderhilfsorganisation WellChild veröffentlicht.
Einen Tag nachdem sein Onkel Andrew Mountbatten-Windsor (66) festgenommen wurde, hat sich Prinz Harry (41) mit einer Videobotschaft an die Öffentlichkeit gewandt - allerdings nicht zum Thema Andrew. Stattdessen warb der Herzog von Sussex am Freitag in einem Clip auf YouTube für die britische Kinderhilfsorganisation WellChild, deren Schirmherr er seit 18 Jahren ist.