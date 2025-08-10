Für Karriere-Neustart: Wird Gil Ofarim ins Dschungelcamp ziehen?

Absolution in Australien? Der in Ungnade gefallene Musiker Gil Ofarim könnte womöglich im Dschungelcamp sein TV-Comeback feiern. Verhandlungen sollen angeblich schon laufen.
Bis die 19. Staffel des RTL-Formats "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" ausgestrahlt wird, müssen noch einige Monate ins Land ziehen. Das muntere Rätselraten, welche Promis ihr Karriere-Glück im australischen Dschungel suchen, beginnt aber bereits jetzt, rund ein halbes Jahr vor dem Startschuss. Die "Bild"-Zeitung will dabei in Erfahrung gebracht haben, dass ein Name gerade besonders heiß gehandelt wird - aus offensichtlichen Gründen. Wird Musiker Gil Ofarim (42), der sich mit seinen haltlosen Antisemitismus-Vorwürfen gegen einen Hotelmitarbeiter selbst aus dem Rampenlicht katapultierte, etwa ins Dschungelcamp ziehen?