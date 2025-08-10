Für Karriere-Neustart: Wird Gil Ofarim ins Dschungelcamp ziehen?

Bis die 19. Staffel des RTL-Formats "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" ausgestrahlt wird, müssen noch einige Monate ins Land ziehen. Das muntere Rätselraten, welche Promis ihr Karriere-Glück im australischen Dschungel suchen, beginnt aber bereits jetzt, rund ein halbes Jahr vor dem Startschuss. Die "Bild"-Zeitung will dabei in Erfahrung gebracht haben, dass ein Name gerade besonders heiß gehandelt wird - aus offensichtlichen Gründen. Wird Musiker Gil Ofarim (42), der sich mit seinen haltlosen Antisemitismus-Vorwürfen gegen einen Hotelmitarbeiter selbst aus dem Rampenlicht katapultierte, etwa ins Dschungelcamp ziehen?

Laut des Berichts befinde sich Ofarim jedenfalls gerade in Verhandlungen diesbezüglich. Mehr noch: Im Grunde stünde demnach bereits fest, dass er an der 19. Staffel teilnehmen werde. Einzig über die Höhe der Gage werde derzeit noch gefeilscht.

Aufträge blieben aus

Die Gründe dafür, dass ein beidseitiges Interesse an einer Teilnahme herrschen könnte, liegen auf der Hand. Vonseiten des Senders dürfte man sich etwa starke Einschaltquoten erhoffen, angetrieben von der Frage des Publikums: Wird Ofarim am Lagerfeuer öffentlich Reue wegen des Vorfalls zeigen? Oder sich im Gespräch mit seinen potenziellen Mitcampern womöglich noch mehr um Kopf und Kragen reden?

Gil Ofarim könnte hingegen die Reise nach Australien als Möglichkeit ansehen, seiner stagnierenden Karriere wieder Schwung zu verleihen. Der Musiker, der früher ein oft und gern gesehener Gast in diversen TV-Shows war, fand seit dem Davidstern-Eklat von 2021 nicht mehr im Fernsehen statt. Im April dieses Jahres feierte er zwar in Bochum das Bühnencomeback mit seiner Band. Zu dem Clubkonzert erschienen laut damaliger Medienberichte jedoch nur rund 200 Fans.

Eines müsste Ofarim, sollte er tatsächlich über eine Teilnahme im Dschungelcamp 2026 nachdenken, bewusst sein: Die Zuschauerinnen und Zuschauer würden ihn sicherlich mit Argusaugen beobachten - und ihn wohl in zahlreiche Dschungelprüfungen schicken.