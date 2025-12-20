Die letzte Klappe ist gefallen: Tom Holland hat die Dreharbeiten zu seinem vierten Solo-Auftritt als Spider-Man abgeschlossen. Regisseur Destin Daniel Cretton überschüttet seinen Hauptdarsteller mit Lob.

Für Tom Holland (29) ist ein Kapitel abgeschlossen. Der britische Schauspieler hat die Dreharbeiten zu "Spider-Man: Brand New Day" beendet, wie Regisseur Destin Daniel Cretton (47) am Freitag in einem Instagram-Post verkündete. Der Filmemacher fand dabei überaus emotionale Worte für seinen Hauptdarsteller.

Cretton würdigte Holland für dessen vorbildliche Haltung am Set. Der Spider-Man-Darsteller habe sowohl vor als auch hinter der Kamera Führungsqualitäten bewiesen und sich durch einen unermüdlichen Arbeitseinsatz ausgezeichnet. Besonders hob der Regisseur die furchtlosen schauspielerischen Leistungen und die persönliche Freundschaft hervor, die während der Produktion entstanden sei.

"Brand New Day" markiert Hollands vierten eigenständigen Auftritt als Spinnenmann im Marvel-Universum. Der Film knüpft wohl an die Ereignisse von "No Way Home" aus dem Jahr 2021 an, in dem Peter Parker laut "Variety" das Multiversum aufbrach und sich gezwungen sah, die Erinnerungen der gesamten Welt an seine Identität zu löschen - einschließlich jener seiner engsten Vertrauten MJ (Zendaya, 29) und Ned (Jacob Batalon, 29).

Die Produktion von Sony und Marvel wartet mit einem beeindruckenden Ensemble auf. Mark Ruffalo kehrt als Bruce Banner alias Hulk zurück, Jon Bernthal schlüpft erneut in die Rolle des Punisher. Hinzu kommen Tramell Tillman aus "Severance", Liza Colon-Zayas aus "The Bear" sowie Michael Mando als Scorpion und Marvin Jones III als Tombstone. Sadie Sink übernimmt eine bislang geheim gehaltene Rolle, über die bereits heftig spekuliert wird.

Regisseur dankt Familie für Rückhalt

In seinem Instagram-Post richtete Cretton auch persönliche Worte an sein Team. Die Produktion sei der größte und zugleich lohnendste Film seiner bisherigen Karriere gewesen. Sein besonderer Dank galt der Crew, die ihn mit ihrer Kreativität und ihrem Handwerk täglich zum Lachen gebracht habe.

Auch privat zeigte sich der Filmemacher reflektiert. Er dankte seiner Ehefrau, der Modedesignerin Nikki Chapman, die während der intensiven Drehzeit die gesamte Familie getragen habe. Seine Kinder hätten ihn immer wieder gezwungen, das Handy wegzulegen und stattdessen Kissen-Burgen im Wohnzimmer zu bauen.

"Spider-Man: Brand New Day" soll am 31. Juli 2026 in die Kinos kommen.