Die letzte Klappe ist gefallen: Tom Holland hat die Dreharbeiten zu seinem vierten Solo-Auftritt als Spider-Man abgeschlossen. Regisseur Destin Daniel Cretton überschüttet seinen Hauptdarsteller mit Lob.
Für Tom Holland (29) ist ein Kapitel abgeschlossen. Der britische Schauspieler hat die Dreharbeiten zu "Spider-Man: Brand New Day" beendet, wie Regisseur Destin Daniel Cretton (47) am Freitag in einem Instagram-Post verkündete. Der Filmemacher fand dabei überaus emotionale Worte für seinen Hauptdarsteller.