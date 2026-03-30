Für jedes Wetter: Diese Outfits gehen im Frühling immer

Im Frühling braucht es Outfits, die ohne viel Nachdenken funktionieren. Schließlich will man die Zeit draußen genießen, ohne lange vor dem Kleiderschrank zu stehen. Wer sich diese Kombinationen zurechtlegt, hat immer einen stylischen Look parat.

Langsam wird es Zeit, die Winter- gegen die Frühlingsgarderobe auszutauschen. Schwere Mäntel und dicke Strickpullover weichen leichteren Stoffen, frischen Farben und verspielten Details. Aber welche Teile aus dem Kleiderschrank passen wirklich immer zusammen? Für stressige Tage lohnt es sich, auf bewährte Kombinationen zurückzugreifen. Einmal gefunden, lassen sie sich je nach Anlass flexibel anpassen und machen das Styling entspannter. Diese Outfit-Formeln sind im Frühling Gold wert.

Cardigan & Jeans Blumen gehören einfach zur Frühlingsmode dazu. Wer jedoch nicht auf klassische Prints setzen möchte, kann zu einem Cardigan mit eingehäkelten Blüten greifen. Besonders schön wirkt er in soften Pastelltönen, die perfekt zur Jahreszeit passen. Der Cardigan hält bei windigem Wetter warm und fühlt sich in der Sonne nicht zu warm an.

Rock & trendige Jacke

Mit bald steigenden Temperaturen dürfen auch Röcke wieder aus dem Winterschlaf geholt werden. Damit das Outfit trotzdem alltagstauglich bleibt, sorgen Übergangsjacken für die richtige Balance. Trainingsjacke, Lederjacke oder Windbreaker lassen sich alle dazu tragen. An kühleren Tagen passen Stiefel hervorragend dazu, bei Sonne sind auch Slingback-Pumps eine gute Wahl. Ein einfacher Styling-Trick: Die Farbe der Schuhe mit einem Haarband oder einem anderen Accessoire aufgreifen. Das sorgt für ein stimmiges Gesamtbild und bringt ganz nebenbei etwas mehr Farbe ins Outfit.

Kurzes Top & Capri-Leggings

Wenn die Tage richtig warm werden, schaffen ein Crop-Top und eine Capri-Leggings einen modernen Look, der sich für einen Stadtbummel eignet. Flip-Flop-Heels mit Keilabsatz sehen stylisch aus und sind gleichzeitig bequemer als viele Alternativen. Damit es morgens oder abends nicht zu kühl wird, lässt sich ein Trenchcoat darüber tragen. Eine Sonnenbrille und eine Handtasche runden das Outfit ab.