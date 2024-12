Für jede Rebsorte ein eigenes Glas?: Tief ins Glas geschaut

10 In dünnwandigen, langstieligen und eiförmigen Gläsern kommen die Aromen am besten zur Geltung – meint Maximilian Riedel, der Geschäftsführer von Riedel Glas. Foto: /Florian Lechner

Schmeckt Wein besser, wenn man ihn aus speziellen Gläsern trinkt? Eine Frage, die in der Branche heiß diskutiert wird











Maximilian Josef Riedel kommt direkt zur Sache: „Ab heute wird Ihr Leben kompliziert“, teilt der Chef der österreichischen Glasmanufaktur seinen Zuhörern in der Alten Kelter in Fellbach mit komischem Bedauern mit. Über 200 Menschen sind gekommen, es ist die größte Veranstaltung dieser Art in Deutschland. „Glass Experience“ nennt die Firma Riedel die besondere Weinprobe. Getränke sind nachrangig, es geht um Gefäße. Maximilian Riedel, Jahrgang 1977, ist nicht nur Glasfabrikant, sondern auch ein talentierter Entertainer. Der Tiroler hält keine langweiligen Vorträge, er bringt sein Publikum zum Lachen und Staunen. Im sozialen Netzwerk Instagram folgen ihm mehr als eine halbe Million Menschen. @maxiriedel ist ständig unterwegs, eben noch in Fellbach, dann schon wieder in Schottland, Japan, kurzer Stopp in der Heimat Kufstein, Paris, Anfang 2025 geht es nach Sydney und Melbourne. Seine Mission: den Weinfans zu erklären, wie ein guter Tropfen noch besser schmeckt. Im Durchschnitt spricht er zu 10 000 Menschen pro Jahr.