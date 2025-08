Für immer und ewig: Prinzessin Dianas Nichte Lady Eliza Spencer hat sich verlobt

Prinzessin Dianas (1961-1997) Nichte Lady Eliza Spencer (33) hat sich verlobt. Die frohe Botschaft verkündete sie am vergangenen Donnerstag in einem Instagram-Post. Den romantischen Antrag bekam sie demnach auf Santorini. In einer traumhaften Dinner-Kulisse mit Blick auf das Meer ging ihr Verlobter Channing Millerd auf die Knie. "Für immer und ewig", schrieb die werdende Braut zu den Bildern.

Ein Schnappschuss des Moments zeigt, wie die 33-Jährige ebenso begeistert auf die Knie fällt und auf den Antrag mit einer Hand vor dem Mund und einem strahlenden Lächeln reagiert. Auf einem anderen ist das Paar Arm in Arm zu sehen, den funkelnden Verlobungsring hält Lady Eliza Spencer dabei in die Kamera.

Zwillingsschwester freut sich mit dem "perfekten Paar"

Ihre Follower zeigten sich begeistert von der Verlobungs-Nachricht, allen voran einige Familienmitglieder. Ihre ältere Schwester Kitty Spencer (34) schrieb in einer Instagram-Story: "Ich freue mich so sehr und liebe euch beide so sehr." Bruder Samuel Aitken (22) kommentierte die Nachricht ebenfalls begeistert in einer Story. "Die beste Nachricht überhaupt", kommentierte zudem Elizas Zwillingsschwester Lady Amelia, die seit März 2023 mit Ehemann Greg Mallett verheiratet ist, in einer Instagram-Story den Post. "Ein perfektes Paar und eine traumhafte Verlobung. Ich freue mich so sehr für euch."

Die beiden Schwestern haben eine enge Verbindung. "Wir hatten schon immer ein einzigartiges Verständnis füreinander", erklärte Amelia im März 2025 im gemeinsamen Interview mit dem "Hello!"-Magazin. "Wir wissen oft genau, was der andere denkt. Wir haben unzählige Momente erlebt, in denen wir spüren konnten, was der andere durchmacht, ohne ein Wort zu sagen." Und auch ihre Partner, die zusammen zur Schule gegangen sind, haben ein enges Verhältnis.

"Channing ist einer meiner besten und engsten Freunde", sagte Greg Mallett dem Magazin. "Wir haben viele der gleichen Sportarten gespielt, haben viele gemeinsame Interessen. Darüber hinaus teilen wir dieselben Werte - Loyalität, Ehrgeiz, Integrität und einen ausgeprägten Familiensinn -, was unsere Bindung über die Jahre hinweg stark gemacht hat."

Dass Lady Eliza Spencer bald vor den Traualtar treten könnte, deutete sie in dem Interview ebenso an. "Heiraten ist definitiv etwas, worüber wir gesprochen haben", erklärte die Tochter von Dianas Bruder Charles Spencer (61) über sich und ihren Verlobten.