Für immer ihr Bond: Pierce Brosnan gab Halle Berry den Glauben an die Männer zurück

Pierce Brosnan gab Halle Berry den Glauben an die Männer zurück

1 Halle Berry und Pierce Brosnan auf dem roten Teppich 2002. Foto: imago/Future Image

Die Dreharbeiten zum 007-Film "Stirb an einem anderen Tag" mit Pierce Brosnan sind Halle Berry noch immer gut in Erinnerung. Brosnan sei der Gentleman schlechthin und für immer ihr Bond, schwärmt die Schauspielerin in einem neuen Interview.











Pierce Brosnan (71) hat Halle Berry (58) bei den Dreharbeiten zum 007-Film "Stirb an einem anderen Tag" (2002) nachhaltig beeindruckt. In einem neuen Video-Interview mit "Wired" erklärte die Darstellerin der Geheimagentin Jinx: "Er wird immer mein Bond bleiben, immer." Und schwärmte weiter: "Ich bin ein Pierce-Brosnan-Fan. Er hat mir den Glauben in die Männer wieder gegeben mit diesem Film. Es gibt keinen Menschen, der mehr Gentleman ist als Pierce Brosnan."