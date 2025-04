Für immer ehrfürchtig: Vor Flug ins Weltall: Katy Perry zeigt sich schon im Raumanzug

Am Montag hebt Katy Perry mit fünf weiteren Frauen an Bord einer Blue-Origin-Rakete ab. Für ihr historisches Abenteuer als Teil der ersten rein weiblichen Besatzung im All zeigt sich die Sängerin nun schon in passender Montur auf Instagram.

Nur noch wenige Stunden, dann geht es für Katy Perry (40) hoch hinaus. Die Sängerin wird am kommenden Montag als Teil der ersten komplett weiblichen Crew mit dem Raumfahrtunternehmen Blue Origin ins All starten. Passend dazu teilte sie jetzt auf Instagram erste Bilder im Astronautinnen-Outfit.

"Happy International Day of Human Space Flight. Für immer ehrfürchtig vor dem Universum und seiner Ausrichtung", schrieb der Popstar zu den Bildern, auf denen er einen eng anliegenden blauen Raumanzug trägt. Auf einem Patch an der Brust prangt stolz der Nachname "Perry".

Der elfminütige Flug ist Teil von Blue Origins "New Shepard"-Programm und wird in West-Texas stattfinden. Neben der Musikerin werden auch Jeff Bezos' Verlobte Lauren Sánchez (55), die Journalistin Gayle King (70) und drei weitere Frauen an Bord sein - eine historische Premiere, denn es wird der erste rein weibliche Raumflug seit Valentina Tereshkovas Soloflug im Jahr 1963 sein. In dem Post ergänzte Katy Perry auch ein Bild, auf dem sie mit der kompletten Crew in ihren Raumanzügen zu sehen ist.

Raumanzüge vom Modedesigner

Die körperbetonten blauen Anzüge wurden speziell für diese Mission designt - und das von niemand Geringerem als Lauren Sánchez selbst. Die Partnerin von Amazon-Gründer und Blue-Origin-Chef Jeff Bezos (61) erklärte gegenüber der "New York Times": "Lasst uns den Fluganzug neu denken. Normalerweise werden diese Anzüge für Männer gemacht. Dann werden sie für Frauen angepasst." Sie habe deshalb erstmals ein Outfit extra für Frauen entworfen.

Die Hubschrauberpilotin und ehemalige TV-Journalistin holte sich dafür prominente Unterstützung von Modedesignern. "Ich denke, die Anzüge sind elegant, aber sie bringen auch ein bisschen Würze ins All", so Sánchez. Jedes noch so kleine Stylingdetail beim Flug ist durchdacht: Demnach werde die Besatzung während der Weltraummission Unterwäsche von Kim Kardashians Marke Skims tragen.

Katy Perry bereitet sich intensiv vor

Katy Perry hatte im Februar bekannt gegeben, dass sie Teil der Mission sein wird. Sie bereitet sich schon seit Wochen intensiv auf die elfminütige Reise vor. In einem Interview mit "AP News" verriet sie, dass sie sich täglich selbst Mut zuspreche: "Ich rede jeden Tag mit mir selbst und sage: 'Du bist mutig, du bist stark, du machst das für die nächste Generation, um so viele verschiedene Menschen, aber besonders junge Mädchen zu inspirieren.'"

Für ihre Vorbereitung liest die 40-Jährige auch Werke des Astrophysikers Carl Sagan und beschäftigt sich mit Astronomie. "Ich bin wirklich begeistert von der Ingenieurskunst hinter allem. Ich bin gespannt darauf, mehr über MINT-Fächer zu lernen und über die Mathematik, die hinter solchen Unternehmungen steckt", erklärte sie. Katy Perry hat ihre Liebe zum Weltraum immer wieder auch in ihrer Musik thematisiert.