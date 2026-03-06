Bruce Johnston hat seinen Abschied von den Beach Boys verkündet. Nun will sich der Musiker, der seit 1965 mit der Band auftrat, auf seine anderen Talente konzentrieren.
Beach-Boys-Mitglied Bruce Johnston (83) verlässt die Tourband nach sechs Jahrzehnten und rund 6.000 Konzerten. Das berichtet das Magazin "Rolling Stone". Johnston stieß 1965 zu der Gruppe, als Brian Wilson (1942-2025) sich vom Tourneeleben zurückzog, um sich auf die Studioarbeit zu konzentrieren. Damit ist Mike Love (84) das letzte Mitglied der klassischen Besetzung, das noch in der Tourband spielt.