Bruce Johnston hat seinen Abschied von den Beach Boys verkündet. Nun will sich der Musiker, der seit 1965 mit der Band auftrat, auf seine anderen Talente konzentrieren.

Beach-Boys-Mitglied Bruce Johnston (83) verlässt die Tourband nach sechs Jahrzehnten und rund 6.000 Konzerten. Das berichtet das Magazin "Rolling Stone". Johnston stieß 1965 zu der Gruppe, als Brian Wilson (1942-2025) sich vom Tourneeleben zurückzog, um sich auf die Studioarbeit zu konzentrieren. Damit ist Mike Love (84) das letzte Mitglied der klassischen Besetzung, das noch in der Tourband spielt.

"Es ist Zeit für den dritten Teil meiner langen Musikkarriere", verkündete Johnston in einem Statement gegenüber "Rolling Stone". Da sein "größtes Talent neben dem Singen das Songwriting ist, ist es jetzt an der Zeit, wieder ernst zu machen", erklärte der Musiker weiter. Zudem arbeite er gerade an einer neuen Karriere als Speaker, "inspiriert unter anderem von Cary Grant, der vor langer Zeit nach seiner Filmkarriere einen ähnlichen Schritt gewagt hat", so Johnston. Mit Unterstützung von John Stamos bei der inhaltlichen Ausrichtung werde er eigene Auftritte und Events bestreiten, sagte er.

Bruce Johnston fügte in seinem Statement hinzu, er freue sich darauf, bei besonderen Anlässen mit den Beach Boys aufzutreten: Es sei kein Abschied, sondern ein "Auf Wiedersehen": "Ich bin für immer dankbar, Teil des musikalischen Erbes der Beach Boys zu sein."

"Ich liebe und respektiere Bruce Johnston"

Mike Love sagte dem "Rolling Stone" zum Abschied seines Kollegen: "Bruce Johnston ist einer der größten Songwriter, Sänger und Keyboarder unserer Zeit. Wir hatten über viele, viele Jahre die Ehre, seine Performances und seine Beteiligung bei den Beach Boys zu erleben." Veränderungen gebe es im Leben immer, "und heute befinden wir uns in einer Phase des Wandels, aber nicht am Ende". Bruce konzentriere sich nun auf das, was er so gut könne, "nämlich Songs schreiben und aufnehmen". Er freue sich darauf, so Love weiter, in naher Zukunft mit Bruce im Studio zusammenzuarbeiten. "Ich liebe und respektiere Bruce Johnston", heißt es am Ende seines Statements.

Die Beach Boys wurden 1961 von den Brüdern Brian, Dennis und Carl Wilson, ihrem Cousin Mike Love und Alan Jardine in Kalifornien gegründet. Bald schon feierten sie Erfolge, die Gruppe gilt als eine der erfolgreichsten Pop- und Rockbands der 1960er und frühen 1970er Jahre.