Für ihre Enkelkinder: Caroline Kennedy wird nach dem Tod ihrer Tochter zur Ersatzmama

Nach dem Leukämie-Tod von Tatiana Schlossberg stehen ihre Eltern Caroline Kennedy und Ed Schlossberg dem Witwer ihrer Tochter und den beiden Enkelkindern eng zur Seite. Laut Sohn Jack leben sie inzwischen mit der Familie zusammen - fast wie "frischgebackene Eltern".
Caroline Kennedy (68) und ihr Ehemann Ed Schlossberg (80) übernehmen nach dem Tod ihrer Tochter Tatiana (1990-2025) eine neue, zutiefst ungewöhnliche Rolle: Sie leben mit ihrem Schwiegersohn zusammen und kümmern sich gemeinsam um ihre beiden Enkelkinder - fast so, als wären sie "frischgebackene Eltern".