Für ihre Enkelkinder: Caroline Kennedy wird nach dem Tod ihrer Tochter zur Ersatzmama

Nach dem Leukämie-Tod von Tatiana Schlossberg stehen ihre Eltern Caroline Kennedy und Ed Schlossberg dem Witwer ihrer Tochter und den beiden Enkelkindern eng zur Seite. Laut Sohn Jack leben sie inzwischen mit der Familie zusammen - fast wie "frischgebackene Eltern".

Caroline Kennedy (68) und ihr Ehemann Ed Schlossberg (80) übernehmen nach dem Tod ihrer Tochter Tatiana (1990-2025) eine neue, zutiefst ungewöhnliche Rolle: Sie leben mit ihrem Schwiegersohn zusammen und kümmern sich gemeinsam um ihre beiden Enkelkinder - fast so, als wären sie "frischgebackene Eltern".

Ihr Sohn Jack Schlossberg (33) beschreibt die aktuelle Familiensituation gegenüber "People" als außergewöhnlich intensiv: Seine Eltern seien zwar Großeltern, "spielen aber gerade eher die Rolle neuer Eltern". Sie würden jeden Tag mit den Kindern zusammenleben und sie aktiv betreuen. Die gesamte Familie wohne derzeit gemeinsam unter einem Dach und organisiere den Alltag der Kinder gemeinschaftlich.

Tatiana Schlossberg starb im Dezember 2025 im Alter von nur 35 Jahren an akuter myeloischer Leukämie - einer aggressiven Form von Blutkrebs. Sie hinterließ zwei kleine Kinder: den vierjährigen Sohn Edwin und die zweijährige Tochter Josephine. Die beiden leben inzwischen mit ihrem Vater, dem Arzt George Moran, sowie ihren Großeltern zusammen.

Offene Worte von Tatiana Schlossberg vor ihrem Tod

In einem viel beachteten Essay im "New Yorker" hatte Tatiana Schlossberg wenige Wochen vor ihrem Tod offen über ihre Krankheit und die existenzielle Belastung gesprochen. Darin beschrieb sie unter anderem ihre Angst, dass ihre Kinder später kaum Erinnerungen an sie haben könnten. Besonders bewegend schilderte sie, dass sie ihre Tochter kaum selbst versorgen konnte, da ihr nach Transplantationen ein hohes Infektionsrisiko drohte.

Auch die Rolle ihres Ehemanns hob sie darin hervor: Er habe "alles getan, was möglich war", sei bei ihr im Krankenhaus geblieben und habe sich um medizinische sowie organisatorische Angelegenheiten gekümmert. Gleichzeitig schrieb sie, wie schmerzhaft es für sie sei, das gemeinsame Leben mit ihm und den Kindern nicht weiterführen zu können.

Erst vor wenigen Wochen sprach Caroline Kennedy bei einer Veranstaltung offen über den Verlust ihrer Tochter und würdigte den Zusammenhalt der Familie, auch mit Tatianas Schwiegereltern, die bei der Verleihung anwesend waren. Für Jack Schlossberg bleibt vor allem eines zentral: die Erinnerung an seine Schwester und ihre Kinder. Er beschreibt seine Nichte und seinen Neffen als Kinder, die ihn immer wieder zum Lachen bringen - "genauso wie sie es getan hat".