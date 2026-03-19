Für ihr Werk „Goldstrand“: Preis der Leipziger Buchmesse für Katerina Poladjan

Die Schriftstellerin Katerina Poladjan ist mit dem Belletristik-Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet worden. Sie erhielt den Preis für ihr Werk „Goldstrand“.
Der diesjährige Preis der Leipziger Buchmesse in der Sparte Belletristik geht an die 1971 in Moskau geborene Katerina Poladjan für ihren Roman „Goldstrand“ (S. Fischer). Diese Entscheidung gab die siebenköpfige Jury am Donnerstagnachmittag in der Glashalle der Leipziger Messe bekannt. Der Preis der Leipziger Buchmesse ist mit insgesamt 60.000 Euro dotiert und wird auch in den Sparten Sachbuch und Übersetzung verliehen.