Für ihr Netflix-Special: Beyoncé erhält ihren ersten Emmy

Mit ihrem ersten Emmy schreibt Beyoncé einmal mehr Musikgeschichte. Bei den diesjährigen Creative Arts Emmy Awards wurde sie für die spektakulären Kostüme ihres "Beyoncé Bowl" ausgezeichnet.
Beyoncé (43) kann ihrer beeindruckenden Liste an Auszeichnungen nun auch einen Emmy hinzufügen. Die Sängerin wurde laut US-Medien am Dienstag von der Television Academy in der Kategorie "Herausragende Kostüme für Varieté-, Nonfiction- oder Reality-Produktionen" ausgezeichnet. Prämiert wurden die aufwendigen Outfits ihres Netflix-Specials "NFL Christmas Game Day Halftime Show", besser bekannt als "Beyoncé Bowl".