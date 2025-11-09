Millie Bobby Brown hat bei der Premiere der finalen Staffel von "Stranger Things" eine süße Enthüllung gemacht: Sie verriet, welcher ihrer Co-Stars die Patenschaft für ihre adoptierte Tochter übernommen hat.

Die Premiere der fünften und letzten Staffel von "Stranger Things" bot Millie Bobby Brown (21) die perfekte Gelegenheit für eine herzerwärmende Enthüllung. Die Schauspielerin verriet gegenüber "Entertainment Tonight", dass Noah Schnapp (21), der in der Netflix-Serie Will Byers verkörpert, die Patenschaft für ihre Tochter übernommen hat. "Sadie ist sehr, sehr mütterlich, aber Noah ist ihr Pate", erklärte Brown bei der Veranstaltung am Donnerstag und bezog sich dabei auf ihre Kollegin Sadie Sink (23).

Die Eleven-Darstellerin schwärmte von der Verwandlung, die ihre Serienkollegen durchmachen, sobald sie Zeit mit dem Baby verbringen. "Sie alle verwandeln sich in die weichsten, kuscheligsten Versionen ihrer selbst", beschrieb Brown das Verhalten ihrer Co-Stars. Besonders rührend: "Ihre Babystimme kommt heraus, wenn sie bei ihr sind." Sowohl Schnapp als auch Sink genießen demnach die Zeit mit der Kleinen, deren Namen die frischgebackene Mutter bewusst geheim hält.

Noah Schnapp selbst zeigte sich sichtlich gerührt von seiner neuen Rolle als Pate. Auch er sprach über das Glück, seine enge Freundin zur Mutter werden zu sehen. "Es ist ehrlich gesagt die größte Freude", verriet der Schauspieler. "Es ist tatsächlich verrückt für mich, sie von so einem aufgeweckten, unschuldigen, jungen, albernen Mädchen zu einer verheirateten Mutter heranwachsen zu sehen. Ich bin einfach so stolz auf sie."

Die Verbindung zwischen Brown und Schnapp reicht zurück bis zum Start von "Stranger Things" im Jahr 2016.

Adoption im August und strikte Privatsphäre

Brown und ihr Ehemann Jake Bongiovi (23), Sohn des Rockmusikers Jon Bon Jovi (63), hatten im August die Adoption ihrer Tochter öffentlich gemacht. "Wir sind überglücklich, dieses wunderschöne neue Kapitel der Elternschaft in Frieden und Privatsphäre zu beginnen", erklärte das Paar damals in einem Statement. Diese Privatsphäre nimmt die 21-Jährige sehr ernst.

In der Dezemberausgabe der britischen "Vogue" sprach Brown ausführlich über ihre Entscheidung, ihre Tochter von der Öffentlichkeit fernzuhalten. "Für mich ist es wirklich wichtig, sie und ihre Geschichte zu schützen, bis sie alt genug ist, um sie eines Tages vielleicht selbst zu teilen", erklärte die Schauspielerin. Auch den Namen ihrer Tochter wird sie nicht preisgeben, "bis sie bereit ist, selbst darüber zu entscheiden".

Die junge Mutter betonte, dass sie ihrer Tochter die Wahl lassen möchte, ob sie später einmal in der Öffentlichkeit stehen will. "Wenn sie sich eines Tages dafür entscheidet, ihre Persönlichkeit mit der Welt zu teilen, wie ich es als junges Mädchen getan habe, würden wir das unterstützen", führte Brown aus. "Aber jetzt, wo sie noch so klein ist - als ihre Eltern ist es unsere Aufgabe, sie davor zu schützen."