Millie Bobby Brown hat bei der Premiere der finalen Staffel von "Stranger Things" eine süße Enthüllung gemacht: Sie verriet, welcher ihrer Co-Stars die Patenschaft für ihre adoptierte Tochter übernommen hat.
Die Premiere der fünften und letzten Staffel von "Stranger Things" bot Millie Bobby Brown (21) die perfekte Gelegenheit für eine herzerwärmende Enthüllung. Die Schauspielerin verriet gegenüber "Entertainment Tonight", dass Noah Schnapp (21), der in der Netflix-Serie Will Byers verkörpert, die Patenschaft für ihre Tochter übernommen hat. "Sadie ist sehr, sehr mütterlich, aber Noah ist ihr Pate", erklärte Brown bei der Veranstaltung am Donnerstag und bezog sich dabei auf ihre Kollegin Sadie Sink (23).