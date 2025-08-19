Für ihn die perfekte Rolle: The Voice of Germany: Calum Scott wird zum Comeback-Coach

Calum Scott wird in der neuen "The Voice of Germany"-Staffel zum Comeback-Coach. Warum es für ihn die "perfekte Rolle" ist und was er mit Deutschland verbindet, verrät der Brite im Interview.
Der britische Popstar Calum Scott (36) wird zum Comeback-Coach der 15. Staffel "The Voice of Germany" (auf ProSieben und in Sat.1.). Er tritt damit gegen Shirin David (30), Smudo (57) und Michi Beck (57), Nico Santos (32) und Rea Garvey (52) an. Neben den Coaches auf den roten Stühlen will er Talenten eine zweite Chance geben und sie bis zum Finale führen.