Bei "Game of Thrones" waren sie Geschwister, im Horrorfilm "The Dreadful" spielten Kit Harington und Sophie Turner ein Liebespaar. Für Harington war das offenbar gewöhnungsbedürftig: Der Schauspieler spricht offen über die unangenehmen Sexszenen mit seiner langjährigen Kollegin.
Nach Sophie Turner (30) hat nun auch Kit Harington (39) über die gemeinsamen Liebesszenen im Horrorfilm "The Dreadful" gesprochen, der im Februar in die Kinos kam. Wie seine Kollegin empfand auch er die Szenen als "seltsam" - schließlich hatten die beiden zuvor jahrelang in "Game of Thrones" Bruder und Schwester verkörpert.