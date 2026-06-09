Bei "Game of Thrones" waren sie Geschwister, im Horrorfilm "The Dreadful" spielten Kit Harington und Sophie Turner ein Liebespaar. Für Harington war das offenbar gewöhnungsbedürftig: Der Schauspieler spricht offen über die unangenehmen Sexszenen mit seiner langjährigen Kollegin.

Nach Sophie Turner (30) hat nun auch Kit Harington (39) über die gemeinsamen Liebesszenen im Horrorfilm "The Dreadful" gesprochen, der im Februar in die Kinos kam. Wie seine Kollegin empfand auch er die Szenen als "seltsam" - schließlich hatten die beiden zuvor jahrelang in "Game of Thrones" Bruder und Schwester verkörpert.

"Wir haben es getan" In der erfolgreichen HBO-Serie spielten sie von 2011 bis 2019 die Geschwister Jon Snow und Sansa Stark. Dass sie danach Sexszenen drehen sollten, brachte die beiden offenbar fast an ihre Grenzen. Wie die britische "Daily Mail" berichtete, beschrieb Harington die Szenen als "ekelhaft" und "seltsam". Er erinnerte sich: "Sie schickte mir das Drehbuch und ich sagte: 'Sophie, da haben wir ja einige Sexszenen', das hatte sie nicht gesehen. Sie sagte nur: 'Ja, Kit wäre gut für diese Rolle.'" Über die eigentlichen Dreharbeiten sagte er: "Wir haben es getan. Es war eklig, aber es war okay."

Trotz der unangenehmen Situation fand der Schauspieler auch viel Lob für seine Kollegin. "Sie ist eine fantastische Schauspielerin", schwärmte Harington und betonte, dass er Turner "wie eine jüngere Schwester" sehe.

Turner schlug Harington für die Rolle vor

Sophie Turner spielte in "The Dreadful" nicht nur die Hauptrolle, sondern fungierte auch als Produzentin. Der Film ist während der Rosenkriege im 15. Jahrhundert angesiedelt. Turner verkörpert darin eine Frau namens Anne, deren Leben aus den Fugen gerät, als ein unheimlicher Fremder - gespielt von Harington - auftaucht.

In der US-Sendung "Late Night With Seth Meyers" hatte Turner zuvor erzählt, wie die Besetzung zustande kam. Als der Regisseur sie nach einem geeigneten Darsteller fragte, sei ihr sofort Harington in den Sinn gekommen. Erst beim Lesen des Skripts habe sie realisiert, worauf sie sich einließ: "Kuss, Kuss, Sex, Kuss, Sexszene", zählte sie auf, ehe ihr klar wurde, dass es sich dabei um ihren einstigen Serien-Bruder handelte.

Sophie Turner: "Es war das Schlimmste"

Auch Turner sprach offen über die Schwierigkeiten. Das gute Drehbuch habe die Liebesszenen kein bisschen weniger unangenehm gemacht. Beim ersten Kuss am Set hätten beide würgen müssen. "Es war das Schlimmste, eine weitere wirklich schlechte Erinnerung in meiner Karriere", sagte die Schauspielerin. In einem Interview mit "Vogue" erklärte sie zudem mit einer Grimasse: "Sorry, Leute. Es ist wirklich weird für uns alle." Es sei "wirklich komisch", solch intimen Szenen zusammen zu drehen. 2016 hatte sie dies auch noch kategorisch ausgeschlossen. "Das könnte ich nicht mit Kit machen", sagte sie damals zu "Access Hollywood". "Es gibt keine Möglichkeit, dass ich solche Szenen mit Kit drehen könnte - ich würde viel zu viel lachen."