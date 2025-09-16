Für Herzogin von Kent: Prinz William und Prinzessin Kate treffen bei Trauerfeier ein

Prinz William und Prinzessin Kate waren unter den ersten Gästen bei der Trauerfeier für die Herzogin von Kent. Kate wählte ein besonderes Schmuckstück aus dem Schmuckkasten der verstorbenen Queen.

Die britische Königsfamilie versammelt sich heute Nachmittag, um der verstorbenen Katharine, Herzogin von Kent (1933-2025), die letzte Ehre zu erweisen. Während Königin Camilla (77) die Trauerfeier aus gesundheitlichen Gründen kurzfristig absagen musste, zeigten sich ihr Ehemann König Charles III. (76) sowie Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) unter den Gästen.

William und Kate trafen am frühen Nachmittag vor der Westminster Kathedrale ein, um dem Gottesdienst beizuwohnen. Neben William im klassischen schwarzen Anzug erschien Prinzessin Kate in einem eng anliegenden Mantelkleid, einem schwarzen Hut mit Netzschleier und schwarzen Stilettos.

Die blondierten, langen Haare trug Kate gewellt. Um ihren Hals hatte die 43-Jährige eine mehrreihige Perlenkette, die einst Queen Elizabeth II. (1926-2022) gehörte. Die Monarchin hatte das Schmuckstück 1975 anlässlich eines Staatsbesuchs in Japan erhalten.

Auch Prinz Andrew unter den Gästen

Unter den Trauergästen waren zudem Prinz Andrew, Sarah "Fergie" Ferguson, Lady Gabriella und Lady Amelia Windsor und Herzogin Sophie.

Prinz Edward (90), der Herzog von Kent, Ehemann der verstorbenen Katharine, kam in Begleitung seiner engen Familie und betrat die Kathedrale am Arm von Tochter Lady Helen Taylor.

Katholische Messe für die Herzogin von Kent

Die Requiem-Messe, eine katholische Trauerfeier, begann um 14 Uhr britischer Zeit im privaten Kreis der Familie. Herzogin Katharine war 1994 zum Katholizismus konvertiert. Somit fand die erste katholische Trauerfeier für ein Mitglied der königlichen Familie in der modernen britischen Geschichte statt. Katharines ausdrücklicher Wunsch war es, dass die Trauerzeremonie in der Westminster-Kathedrale stattfindet.

Herzogin Katharine wurde 1961 Teil der Königsfamilie, als sie Edward, den Herzog von Kent, einen Cousin der verstorbenen Queen Elizabeth II. (1926-2022), heiratete. Das Paar bekam drei Kinder und zehn Enkel. Die Herzogin unterstützte Musik- und Wohltätigkeitsorganisationen und überreichte bei vielen Wimbledon-Tennismeisterschaften Trophäen. 1996 zog sie sich aus dem öffentlichen Leben zurück, um an einer Grundschule als "Mrs. Kent" Musik zu unterrichten. Am 4. September starb sie im Alter von 92 Jahren.