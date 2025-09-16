Für Herzogin von Kent: Prinz William und Prinzessin Kate treffen bei Trauerfeier ein

Prinz William und Prinzessin Kate waren unter den ersten Gästen bei der Trauerfeier für die Herzogin von Kent. Kate wählte ein besonderes Schmuckstück aus dem Schmuckkasten der verstorbenen Queen.
Die britische Königsfamilie versammelt sich heute Nachmittag, um der verstorbenen Katharine, Herzogin von Kent (1933-2025), die letzte Ehre zu erweisen. Während Königin Camilla (77) die Trauerfeier aus gesundheitlichen Gründen kurzfristig absagen musste, zeigten sich ihr Ehemann König Charles III. (76) sowie Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) unter den Gästen.