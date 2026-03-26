Für Groß und Klein: Sandmurmelbahnen eröffnen im Blühenden Barock

Die neue Attraktion im Ostgarten des BlüBas in Ludwigsburg wird am kommenden Wochenende eingeweiht. Sie soll Groß und Klein gleichermaßen begeistern.
Unter dem Motto „Märchenhafter Blütenzauber“ zeigt das Blühende Barock in Ludwigsburg eine Welt voller Blüten, Fantasie und märchenhafter Momente. Frühblüher, kunstvolle Installationen und der Märchengarten laden dazu ein, den Frühling zu genießen. Am Wochenende, 28. und 29. März, wird es laut einer Ankündigung besonders lebendig: Mehrere Aktionen machen den Schlossgarten für Familien zur Erlebniswelt.