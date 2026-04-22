Für Fußball-Mädchen von 8 bis 14: SV Leonberg/Eltingen: Fußball-Schnuppertraining mit dem VfB Stuttgart
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Leonie Maier (li./mit Mandy Islacker) gewann 2025 mit dem VfB Stuttgart den WFV-Pokal. Foto: Pressefoto Baumann

Etwas für kurzentschlossene Fußballerinnen zwischen acht und 14 Jahren: An diesem Mittwoch gibt’s ein Schnuppertraining mit Maren Heller und Leonie Maier vom VfB Stuttgart.

Fußballbegeisterte Mädels aufgepasst: Der SV Leonberg/Eltingen startet eine Kooperation mit den Fußball-Frauen des VfB Stuttgart. Der aufstiegsambitionierte Spitzenreiter der Zweiten Bundesliga veranstaltet an diesem Mittwoch (22. April) mit den SV-Fußballerinnen ein offenes Schnuppertraining für Mädchen im Alter von acht bis 14 Jahren. Von 16 bis 18 Uhr dürfen die jungen Kickerinnen auf dem Engelberg-Sportplatz ihr Können zeigen. Geleitet wird die Einheit von SV-Nachwuchstrainerin Maren Heller und Leonie Maier, ehemalige Spielerin des VfB Stuttgart und Ex-Nationalmannschafts-Mitglied.

 

Ab dem 8. Mai wird ein Fördertraining in drei Altersklassen starten, in zehn Einheiten will sich der VfB Stuttgart ein genaueres Bild vom Mädchenfußball im Altkreis Leonberg verschaffen. Interessierte Mädchen können sich für das Schnuppertraining kostenlos anmelden unter:

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