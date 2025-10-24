Für Förderung von Diversität: Heidi Klum erhält 2025 ihren dritten Bambi

In der Kategorie Entertainment erhält Heidi Klum dieses Jahr ihren dritten Bambi, wie die Veranstalter im Vorfeld der Preisverleihung bekanntgaben. Zuvor wurde die "Germany's Next Topmodel"-Chefin bereits zweimal in der Kategorie Fashion mit dem Medienpreis ausgezeichnet.

Heidi Klum (52) wird bei der diesjährigen Preisverleihung am 13. November erneut mit einem Bambi ausgezeichnet, wie die Veranstalter am Freitag mitteilten. Sie erhält den Medienpreis in der Kategorie Entertainment. Gewürdigt werden damit ihr Einsatz für Diversität in "Germany's Next Topmodel"﻿ sowie ihre Karriere als Model, Moderatorin und Unternehmerin.

"Heidi Klum zeigt, dass Erfolg und Menschlichkeit sich nicht ausschließen. Mit ihrer Energie, ihrem Humor und ihrer Offenheit ist sie längst zu einem Vorbild für Generationen geworden, die ihren eigenen Weg gehen wollen", heißt es in einer Mitteilung von Hubert Burda Media. Klum stehe für eine außergewöhnliche Laufbahn, die weit über die Grenzen der Mode- und Unterhaltungsbranche hinausstrahle, und leiste einen nachhaltigen Beitrag zur Förderung gesellschaftlicher Vielfalt.

In den bisher 333 Episoden von "Germany's Next Topmodel"﻿ mit 542 Kandidatinnen und Kandidaten setzt sich Klum konsequent dafür ein, Schönheitsideale aufzubrechen und Menschen unterschiedlichster Herkunft, Altersgruppen, Körperformen und Geschlechter in den Mittelpunkt zu stellen.

Dritter Bambi für Heidi Klum

Für Heidi Klum ist es bereits das dritte goldene Reh, erstmals in der Kategorie Entertainment. Zuvor erhielt sie den Preis 2003 und 2015 in der Kategorie Fashion.

"Wir feiern Heidi Klum für das, was sie über all die Jahre immer wieder am Set und in Interviews gezeigt hat: Disziplin trifft auf unbeschwerte Fröhlichkeit, Professionalität auf warmherzigen Respekt und erfrischende Offenheit", sagte Sophie Grützner, Chefredakteurin des Magazins Instyle und Mitglied der Bambi-Jury.

Seit ihrem Model-Debüt 1992 hat Klum eine internationale Karriere aufgebaut und engagiert sich zudem für soziale Projekte, etwa für UNICEF, die Elton John AIDS Foundation und amfAR.

Die Bambi-Verleihung, die 1948 ins Leben gerufen wurde, findet am 13. November in den Bavaria Studios in München statt. Der Livestream wird bei Prime Video gezeigt.