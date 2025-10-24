Für Förderung von Diversität: Heidi Klum erhält 2025 ihren dritten Bambi

In der Kategorie Entertainment erhält Heidi Klum dieses Jahr ihren dritten Bambi, wie die Veranstalter im Vorfeld der Preisverleihung bekanntgaben. Zuvor wurde die "Germany's Next Topmodel"-Chefin bereits zweimal in der Kategorie Fashion mit dem Medienpreis ausgezeichnet.
Heidi Klum (52) wird bei der diesjährigen Preisverleihung am 13. November erneut mit einem Bambi ausgezeichnet, wie die Veranstalter am Freitag mitteilten. Sie erhält den Medienpreis in der Kategorie Entertainment. Gewürdigt werden damit ihr Einsatz für Diversität in "Germany's Next Topmodel" sowie ihre Karriere als Model, Moderatorin und Unternehmerin.