1 Platz ist in der kleinsten Hütte: So gemütlich kann es im Mikrohofhaus zugehen. Foto: Natur-Vision-Filmfestival

Das Mikrohofhaus an der Ludwigsburger Sternkreuzung regt Kunstschaffende zu eigenen Ideen an. Jetzt werden Freiwillige für ein ganz spezielles Probewohnen gesucht.

Ludwigsburg - Je kleiner das Haus, desto größer ist offenbar das Interesse: Das Mikrohofhaus an der Sternkreuzung in Ludwigsburg macht jedenfalls weiterhin Furore – und regt Kunstschaffende zu eigenen Ideen an. Im Vorfeld des Filmfestivals Natur-Vision, das vom 11. bis 14. Juli wieder in Ludwigsburg veranstaltet wird, suchen die Macher Menschen, die gerne einmal in dem Minihaus leben möchten. Die Idee dahinter: Das Probewohnen in dem Tiny House soll auf Film festgehalten werden. Darum sucht das Team vom Naturvision-Festival Hausgäste, die in der Zeit vom 18. Februar bis zum 7. April dort einziehen – und sich bei ihrem Leben dort selbst filmen wollen.

Diese Filme werden dann im Rahmen des Festivals unter der Rubrik „Bauen und Wohnen“ zu sehen sein. Ein Schwerpunkt von Natur-Vision 2019 wird um die Frage „Wie wohnen wir in der Zukunft?“ kreisen. Wer also neugierig ist und gerne einmal eine Woche lang im Mikrohofhaus leben möchte, kann sich melden. Und zwar bei Anne Litz vom Natur-Vision-Team per Mail an litz@natur-vision.org. Von ihr bekommen Interessenten auch weitere Auskünfte zu dem Projekt.