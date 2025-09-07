Für Father Mother Brother Sister: Filmfestspiele in Venedig: Jim Jarmusch erhält den Goldenen Löwen

Die 82. Filmfestspiele in Venedig sind am Samstagabend mit der Preisverleihung beendet worden. Regisseur Jim Jarmusch erhielt für seine Tragikomödie "Father Mother Sister Brother" den Goldenen Löwen für den besten Film, das favorisierte Gaza-Drama "The Voice of Hind Rajab" den Silbernen Löwen.
US-Regisseur Jim Jarmusch (72) hat bei den 82. Filmfestspiele in Venedig den wichtigsten Preis gewonnen. Für seinen Film "Father Mother Sister Brother" mit Cate Blanchett, Adam Driver und Tom Waits zeichnete ihn die Jury am Samstagabend mit dem Goldenen Löwen aus. Die Entscheidung für den besten Film kam für Experten durchaus etwas überraschend. Denn im Vorfeld galt das Doku-Drama "The Voice of Hind Rajab" über ein im Gaza-Krieg getötetes Mädchen als Favorit. Für den Film konnte Regisseurin Kaouther Ben Hania (48) schließlich den Silbernen Löwen (Großer Preis der Jury) entgegen nehmen.