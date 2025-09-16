Für Fans das Wichtigste: die Resultate: Von Bundesliga bis NBA: Apple Sports jetzt in Deutschland verfügbar

Apple startet seine Sports-App jetzt auch in Deutschland: Ergebnisse in Echtzeit, personalisierte Favoriten und Widgets fürs iPhone - kostenlos im App Store. Apple-Manager Oliver Schusser verspricht im Interview: "Der Fokus bleibt auf Resultaten und Geschwindigkeit."

Apple hat seine kostenlose Sports-App nun endlich auch in Deutschland eingeführt. Die iPhone-Anwendung liefert Echtzeitergebnisse, Statistiken und Spielinformationen aus mehr als 25 internationalen Ligen - darunter die Bundesliga, 2. Bundesliga, Champions League, Europa League, Premier League, Serie A, NBA, NFL, NHL und Formel 1. Auch Tennis, Baseball, Basketball und Frauenwettbewerbe wie die Champions League oder die NWSL sind enthalten. Nutzerinnen und Nutzer können ihre Lieblingsvereine und -ligen auswählen, die Reihenfolge auf dem Startbildschirm anpassen und so eine persönliche Übersicht gestalten.

Ein zentrales Versprechen von Apple ist dabei die Schnelligkeit. "Wir haben jetzt eine App gebaut, die sich völlig auf Ergebnisse und Geschwindigkeit konzentriert. Das ist für Sportfans das Wichtigste: die Resultate - und zwar so schnell wie möglich", erklärte Oliver Schusser, Apple's Vice President of Apple Music, Apple TV+, Sports, and Beats, im Gespräch mit der Nachrichtenagentur spot on news.

Neben der Kernfunktionalität bietet die App zahlreiche Komfort-Features. Ergebnisse und Spielstände lassen sich über Live-Aktivitäten direkt auf dem Sperrbildschirm und der Apple Watch anzeigen. Mit Widgets können Fans ihre Lieblingsmannschaften auch auf dem Startbildschirm von iPhone, iPad oder Mac platzieren. Über die sogenannte Game Card ist es zudem möglich, aktuelle Partien und Statistiken direkt mit Freundinnen und Freunden zu teilen.

Verknüpfung mit Übertragungsrechten?

Die App ist eng mit der Apple-TV-App verknüpft. Ein Fingertipp auf ein Spiel kann direkt zu Livestream-Angeboten führen - etwa zum kostenpflichtigen MLS Season Pass oder zu Friday Night Baseball. Damit schafft Apple eine Brücke zwischen einem kostenlosen, personalisierten Info-Service und seinen bestehenden Bezahlangeboten. Schusser betonte jedoch die Eigenständigkeit der App: "Die App hat nichts mit unserer Sportrechte-Strategie zu tun. Es ist eine iPhone-App, so wie die Wetter-App oder die Aktien-App - einfach und fokussiert."

Gleichzeitig stellte er klar, dass Apple das Angebot noch erweitern will: "Wir wollen im Laufe der Zukunft mehr Sportarten, sowohl weltweit als auch lokal, in die App aufnehmen. Aber unser Fokus bleibt: Ergebnisse in Echtzeit liefern." Bislang sind in Deutschland die 1. und 2. Fußball-Bundesliga integriert. Ligen wie die DEL im Eishockey, die Handball-Bundesliga oder die Basketball-Bundesliga sind noch nicht enthalten, könnten perspektivisch aber dazukommen.

Die Apple-Sports-App ist kostenlos und läuft auf allen iPhones mit iOS 17.2 oder neuer. Parallel zum Deutschlandstart geht die Anwendung in weiteren europäischen Ländern wie Frankreich, Italien, Spanien und Großbritannien an den Start. Auch in den USA, Kanada und Mexiko ist Apple Sports bereits verfügbar.