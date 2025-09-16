Für Fans das Wichtigste: die Resultate: Von Bundesliga bis NBA: Apple Sports jetzt in Deutschland verfügbar

Apple startet seine Sports-App jetzt auch in Deutschland: Ergebnisse in Echtzeit, personalisierte Favoriten und Widgets fürs iPhone - kostenlos im App Store. Apple-Manager Oliver Schusser verspricht im Interview: "Der Fokus bleibt auf Resultaten und Geschwindigkeit."
Apple hat seine kostenlose Sports-App nun endlich auch in Deutschland eingeführt. Die iPhone-Anwendung liefert Echtzeitergebnisse, Statistiken und Spielinformationen aus mehr als 25 internationalen Ligen - darunter die Bundesliga, 2. Bundesliga, Champions League, Europa League, Premier League, Serie A, NBA, NFL, NHL und Formel 1. Auch Tennis, Baseball, Basketball und Frauenwettbewerbe wie die Champions League oder die NWSL sind enthalten. Nutzerinnen und Nutzer können ihre Lieblingsvereine und -ligen auswählen, die Reihenfolge auf dem Startbildschirm anpassen und so eine persönliche Übersicht gestalten.