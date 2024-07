The Killers unterbrechen ihr London-Konzert in der O2-Arena

1 The Killers bei einem ihrer Konzerte. Foto: Christian Bertrand/Shutterstock.com

Für ihre Fans tun The Killers offenbar so einiges. In London haben die Indie-Rocker aus den USA sogar ihr Konzert unterbrochen, um die spannende EM-Partie von England zu zeigen.











Auch über Europa hinaus ist man im EM-Fieber. Die US-amerikanischen Rocker The Killers haben am Mittwochabend (10. Juli) in der Londoner O2-Arena ihr Konzert kurzzeitig unterbrochen, damit die Fans das Ende des spannenden Halbfinals von England gegen die Niederlande mitverfolgen konnten.