Markus Söder kündigt 500 Euro Bonus für alle Pflegekräfte in Bayern an

1 252 000 Pflegekräfte sollen den von Markus Söder angekündigten Bonus in Bayern erhalten. Foto: dpa/Sven Hoppe

In Bayern sollen alle Pflegekräften für ihren oftmals aufreibenden Einsatz in der Corona-Krise eine steuerfreie Bonuszahlung von 500 Euro bekommen. Das sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder in einem Bericht.

München - Für ihren oftmals aufreibenden Einsatz in der Corona-Krise will die Staatsregierung allen Pflegekräften in Bayern eine steuerfreie Bonuszahlung von 500 Euro zukommen lassen. „Wir in Bayern reden nicht nur darüber - wir machen das. Wir werden 500 Euro als Bonus an alle Pflegekräfte zahlen“, sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) der „Bild am Sonntag“.

Den Bonus sollen nach Angaben eines Regierungssprechers alle Pflegekräfte in Krankenhäusern, Reha-Kliniken, Alten-, Pflege- und Behindertenheimen bekommen - insgesamt 252 000 Angestellte. Den Freistaat koste dies unterm Strich 126 Millionen Euro.

Bonuszahlung soll am Dienstag beschlossen werden

Die Bonuszahlung soll an diesem Dienstag im Kabinett beschlossen werden und das Geld so bald wie möglich bei den Pflegekräften ankommen.

„Vorläufig“ sollen die 500 Euro einmalig gezahlt werden, hieß es. Je nachdem, wie lange der Kampf gegen das Coronavirus dauert, ist damit nicht ausgeschlossen, dass es später weitere Zahlungen gibt. Zusammen mit Nordrhein-Westfalen ist Bayern das am stärksten vom Coronavirus betroffene Land.